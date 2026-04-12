悠々自適な株主優待ライフを送り、「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）でも人気の個人投資家・桐谷広人さんに、4月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を教えていただきました。

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個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、4月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

桐谷さんが厳選！4月の優待銘柄3選

桐谷さん：4月はまず、明豊エンタープライズ＜8927＞がいいと思います。株価は449円（収録時）で、配当が2.9％あります。1000株必要ですが、50万円以下で株主になれます。

ここは4月と10月の年2回、8000円分のデジタルギフトがもらえるので、現在の総合利回りは6.46％と非常に高いです。デジタルギフトはPayPayやdポイントに換えられ、飲食店でも使えるので非常に使い勝手がいいですよ。少しずつ買い増して1000株にするのがおすすめです。

次は、ファースト住建＜8917＞です。現在は1177円（収録時）で配当が3.65％あります。ここも4月と10月の年2回優待がありますが、1年以上の継続保有が条件となります。QUOカードPayが年2回（合計1000円分）もらえ、総合利回りは4％と合格点の銘柄です。

そして、もう1つ挙げたいのがグッドコムアセット＜3475＞です。株価は1308円（収録時）で配当利回りは3.52％ですが、1000株保有で記念優待（創業や上場から何周年といった節目に提供する、通常の優待とは別の株主優待）で5万円分のデジタルギフトを4月と10月に実施しており、2025年で終わりかと思ったら2026年も実施をするとのこと。総合利回りは11.16％というすごさです。以降もまた何かやってくれそうな期待感もあります。

実は私、昔から300株ほど持っていまして。去年この記念優待が発表された際、1000株にするために700株買おうと思ってストップ高で注文を入れたら、なんと1万5000株（約1400万円分）も約定（売買が成立すること）してしまって真っ青になった思い出があります。分散投資が基本の私にとっては驚きの出来事でした。

教えてくれたのは……桐谷広人さん
1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。
(文:All About 編集部)