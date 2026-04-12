「まぐろケーキに溺れそう」高橋みなみ、超豪華な35歳の誕生日会を公開！ 「可愛いすぎてドキドキ」
「まぐろケーキに溺れそう」高橋みなみ、超豪華な35歳の誕生日会を公開！ 「可愛いすぎてドキドキ」
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。35歳の誕生日会の様子を公開しました。
【写真】高橋みなみ、超豪華な35歳誕生日会！
「まぐろケーキに溺れそう」高橋さんは「今年も夫と友人たちが誕生日会を開催してくれました 幸せー！！」とつづり、2枚の写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY 35」とバルーンで飾り付けされた室内で、白い肩出しトップスにまとめ髪姿の高橋さんのバースデーショットやまぐろやいくらが豪快に飾られた海鮮ケーキを披露しています。
コメントでは「可愛いすぎてドキドキ」「まぐろケーキに溺れそう」「めっちゃ素敵なお祝いですね」「マグロケーキ美味しそう」「魚ケーキの量のすごい事！！」「すごーい！ 超豪華」「AKB時代からずっと応援してます」「35歳、すごく素敵だよ」など祝福の声が寄せられています。
「やっぱりいました！！ 予想通り！！」同日の別投稿では「来てくれる人は基本隠しでサプライズなんですが、やっぱりいました！！ 予想通り！！」とつづり、誕生日会に参加した、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんとのツーショットを披露しています。ファンからは「やはりクロちゃんいるよね！」「いつメン！ 最高！」「さすが、裏切らないね！」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト