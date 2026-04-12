◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１２日、長野・エア・ウォーターアリーナ松本）

レギュラーシーズン第２１節が行われ、最下位１０位のＶＣ長野は、首位のサントリーに２戦連続のストレート負けを喫した。ホーム最終戦は、ほぼ満員の３９６８人の観客が後押ししたが、強敵を打ち破ることはできなかった。途中出場のセッター・赤星伸城は「サントリーさんのブロック力にやられた」と悔やんだ。

赤星が第１セット（Ｓ）途中から入り、第２Ｓは守備やブロックにつかれた時の攻撃を修正し、セット終盤まで接戦に持ち込んだ。シーズン途中の２月から指揮を執る古田博幸監督代行は「途中から修正できたが、前日から課題としたサーブで崩された時のサイドアウト（サーブレシーブ側が得点し、サーブ権が移動すること）が非常にきつかった。前日よりはいい部分はあったと思う」と振り返った。

今季は昨年１１月中旬から２５連敗するなど、苦しいシーズンとなった。連敗中の今年２月には川村慎二監督が休養し、古田コーチが監督代行に。「練習中も暗くて、笑顔はプライベートだけだった」とチームは暗いトンネルの中にいたが、「勝ち、負けはあるけど、楽しくバレーボールをやろう」と選手に声をかけた。チームの雰囲気は徐々に明るくなり、３月１４日のＶ北海道戦でリーグでは約４か月ぶりの勝ち星を手にし、選手も前を向いて励むようになっていた。

ホーム最終となった今週は、１１日にクラブ史上最多の４１３８人のファンが来場し、この日は３９６８人が選手の背中を押した。次週の最終節は敵地で愛知と対戦。赤星は「最後は笑って終われるように」と言葉に力を込めた。