山陽オートレース場のG1「令和グランドチャンピオンカップ」は12日、最終12Rで優勝戦（4100メートル）が行われ、長田稚也（25＝飯塚）が本大会初V。G1・4度目の優勝を飾り、賞金総額350万円を獲得した。2着は松尾彩、3着は鈴木圭一郎が入った。

優勝戦は良走路。長田が8周回を存分に使って圧巻の走りを披露した。試走タイムのトップは26をマークした8枠鈴木圭。7枠長田が29で続いた。

注目のスタート。2枠松尾がトップスタート決めて1コーナー先取。6枠鈴木宏が2番手に付け、長田はバックで2車抜いて、3番手の好展開となった。

「朝練習から状態が良くて、レースも試走から良かったです」

6周回3コーナーで鈴木宏をパスすると、8周回2コーナーでトップを走る松尾をさばいて、そのままゴールを突き抜けた。

「変わらず出来過ぎで怖いです。地元飯塚でもそうだけど、山陽でも優勝できてすごくうれしいです。8周回垂れることなく走れました」

次節は14日からの飯塚ミッドに連続参戦。そこから飯塚SG「オールスター・オートレース」（24〜29日）が控える。「ミッドナイトでも確認するけど、最高の流れでオールスターに入れます」。飯塚の次代を担う気鋭がどんな走りを見せるのか。大いに楽しみだ。

◇長田 稚也（ながた・まさや）2000年（平12）11月2日生まれ、広島県出身の25歳。19年6月に34期生として登録。同期に山本翔、藤川竜、横田翔紀ら。通算優勝20回。G1優勝は今回が4度目。趣味は音楽鑑賞。1メートル65、49キロ。血液型A。