異例の長時間生放送特番のフィナーレを飾るにふさわしい、豪華絢爛なドレス。大型企画のMCを務める元日向坂46・齊藤京子の衣装に注目が集まった。

【映像】齊藤京子がMCを務める『最強バズりソング歌謡祭』の模様（生放送中）

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送されている『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』では、元日向坂46の齊藤京子とフリーアナウンサーの岩田絵里奈がMCを担当。元日本テレビアナウンサーの岩田アナは同局退社後初のメディア出演となる。

齊藤は左肩を大胆に出したホワイトのドレス姿で登場。冒頭からお馴染みのハスキーボイスで曲振りやアーティストとの軽快なトーク、バズりソングの振り付けなどを笑顔で披露すると、視聴者からも「きょんこキタ！」「きょんこのビジュ爆発してるな」「きょんこ良い声やなw」などとコメントされていた。

2人による進行で始まった『最強バズりソング歌謡祭』はFRUITS ZIPPERの「NEW KAWAII」で華々しくスタート。『30時間限界突破フェス』総合MCのさらば青春の光とニューヨーク、そしてABEMAの人気恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました」のメンバーも参加し、アーティストとのコラボ企画などが予定されている。