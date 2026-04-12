引退競走馬支援のチャリティーオークション「サンクスホースデイズ」が１２日、中山競馬場で行われ、田辺裕信騎手（美浦・フリー）、長浜鴻緒騎手（美浦・フリー）、ヴィクトワールピサやウオッカなどを管理した角居勝彦元調教師らが登場した。

田辺のサイン入りブランケット、柴田善臣騎手が樽（たる）ごとセリで購入して瓶詰めしたワインとナカヤマフェスタのサイン入りパーカー、横山武史騎手からはエフフォーリアのサイン入りポスターなどが出品された。最高額で落札されたのは、長浜が実際にレースで使用したサイン入りの鞍。約１０万円で購入したという長浜は「じゃあ１万円からで…」と弱気なスタートコールをかけるも、値段はどんどん上がり、最終的には１０万円で落札された。この落札額には長浜も「１０万円もついた！」とニッコリ。会場は驚きの声と拍手に包まれた。

今回のオークションの支払いは現金払いのみ。鞍を落札した２０代女性は、「長浜くんのものが出品されると聞いて、急いで２０万円下ろしてきました。絶対に欲しかったので」という気合でゲット。イベント後には長浜と対面して、「かわいい♡」と推しの若手ジョッキーの笑顔にうっとりしていた。

なお、計１０点が出品されたオークションの総落札金額は４７万６０００円。この落札金額は引退馬支援に充てられる。