【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年4月〜5月の恋模様》
何事も実行するタイミングが想像以上に大切になります。人間関係の中でも“恋愛関係”はとても深く濃密なものだからこそ、誰もが願う幸せを掴むために“運勢の流れ”を意識してみませんか？ それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年4月〜5月の恋模様》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
４月は決断することに大きなサポートのあるとき。スムーズにスタートできるこのタイミングに大事なことを決めて実行してください。一転、５月は動くとトラブルごとを招きそうなときで現状維持です。４月がチャンスです！
弱い年運を意識して４月・５月ともに現状維持を意識していきましょう。何かを決断したり環境や関係を変えたくなっても今はそのときではありません。自己主張すると思わぬトラブルごとに発展してしまいそうです。
Salasvan（サラスヴァン）
４月・５月ともに運気は動いて上々です。あなたの目指すところに向かって積極的に行動していきましょう。どんな人とどんな未来を描きたいですか？より具体的に決めていくことで引き寄せの力が強まることでしょう。
Bloomie（ブルーミー）
４月は受け身で現状維持のとき。一転、５月は運気が動き出します。新しい出会いも期待できそうなときなので、まずは自分磨きをしておきましょう。パートナーのいる方は、一緒に新しいことを始めてみるとよいでしょう。
Ganarbien（ガナービアン）
４月・５月ともに運気は弱く受け身のとき。特に４月は運気が弱いため自己主張は控えって相手に譲る気持ちを意識しましょう。しばしの忍耐ですが、あともう少しであなたが自己主張できる運気がやってくるのでご安心を。
Palansophie（パランソフィー）
４月・５月ともに運気は弱く停滞しているため現状維持です。特に４月は見間違いや勘違いのしやすいときなので自己判断や過信は禁物。関係を変えずに今のままがよいでしょう。多くを求めず流れに任せてください。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
４月・５月ともに弱い年運を意識して現状維持です。自己主張は控えて謙虚に相手に合わせてみましょう。特に５月は月運も弱く見間違いをしやすいため、信頼できる人のアドバイスに素直に耳をかたむけてみてください。
Parvie（パルヴィー）
４月・５月ともに徐々に受け身のときへと変化しています。伝えたいことがあるなら完全に停滞期へ移行する前のラストチャンスです。ただし運気も弱まりつつあるため一方的な主張にならないように気をつけましょう。
Surlouis（サールイ）
４月は再会運の強まるとき。忘れられない人にコンタクトしてみるタイミングとしてよいでしょう。５月も運気の強いとき。話しにくいことも率直に気持ちを伝えてみることで意外にスムーズに事が運ぶ運気のときです。
Devality（ディヴァリティ）
４月は気持ちが浮つきがちなとき。一時の感情で相手を振り回さないように気をつけましょう。関係や環境を変えたいならあなたの運気の強い５月にしましょう。４月は何があっても現状維持に徹するのがよいでしょう。
Deviage（デヴィアージュ）
４月は特に運気が強く絶好調なときです。あなたの実現したい夢に向かって具体的に行動していきましょう。一転、５月は運気は弱く現状維持となるため受け身の姿勢で謙虚な気持ちをわすれずに。浮気心には要注意です。
Hanuexy（ハヌークシィ）
４月は特に運気の弱いとき。ネガティブ思考にならないように気をつけて。相手の良いところに目を向けてみましょう。自己主張すれば思わぬトラブルごとに発展してしまいそうです。５月も年運を意識して現状維持です。
あなたの恋模様はいかがでしたか？ バイオリズムや物事の相性を意識することでよりあなたらしく輝けます。運を味方に幸せを掴んでくださいね。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※画像は生成AIで作成しています