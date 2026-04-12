おしゃれのつもりが“おば見え”。40代・50代のジージャン、古く見える“３つのズレ”
春の定番アウターとして活躍するジージャン。気軽に羽織れる便利な一枚ですが、着こなし次第で印象が大きく変わるアイテムでもあります。きちんと選んでいるつもりでも、どこか古く見えてしまう。その違和感の正体は、“ほんの少しのズレ”にあったりするのです。
▲サイズ感・素材・合わせ方のわずかなズレが重なると全体が詰まって見える
サイズ感のズレで重心が上がる
体にフィットするコンパクトなジージャンは、以前は定番でしたが、今はやや窮屈に見えやすいバランス。丈が短く、肩まわりがぴったりしていると、重心が上に寄り、全体の印象が詰まって見えます。
素材感のズレでラフさが強く出る
デニムは素材そのものに表情がある分、選び方によって印象が左右されます。色落ちが強すぎたり、くたっとした風合いが出すぎているものは、ラフさが前に出やすく、大人世代には少し難しく感じることも。
取り入れるなら、程よくハリがあり、色味が整ったものを選びましょう。カジュアルでも整って見えるバランスを意識することで、全体の印象がぐっと引き締まります。
“重く見える合わせ”が野暮ったいズレにつながる
ジージャンはラフなアイテムだからこそ、合わせ方で印象が大きく変わるもの。厚みのあるボトムや暗い色味ばかりを重ねると、全体が重く沈んでしまい、抜け感がなくなります。
ただし、黒やダークトーン自体が悪いわけではありません。素材にとろみを持たせたり、足元に軽さを出すことで、同じ色でも印象は大きく変わります。実際に、軽さのあるシルエットやスニーカーを取り入れることで、黒でも重く見えず、今っぽい抜け感を作ることができます。
▲ゆとりのあるシルエットと軽さのあるバランスで、同じジージャンでも印象は一変
ジージャンは、ほんの少しのことで着こなしの印象が変わるアイテム。サイズ感、素材、合わせ方の３つを整えて、自然な今っぽさにつなげていきましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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