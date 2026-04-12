おしゃれのつもりが“おば見え”。40代・50代のジージャン、古く見える“３つのズレ”

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春の定番アウターとして活躍するジージャン。気軽に羽織れる便利な一枚ですが、着こなし次第で印象が大きく変わるアイテムでもあります。きちんと選んでいるつもりでも、どこか古く見えてしまう。その違和感の正体は、“ほんの少しのズレ”にあったりするのです。



▲サイズ感・素材・合わせ方のわずかなズレが重なると全体が詰まって見える

サイズ感のズレで重心が上がる


体にフィットするコンパクトなジージャンは、以前は定番でしたが、今はやや窮屈に見えやすいバランス。丈が短く、肩まわりがぴったりしていると、重心が上に寄り、全体の印象が詰まって見えます。

今っぽく見せるなら、少し肩が落ちるくらいのサイズ感を選ぶのがポイント。体と服の間に空間が生まれることで、シルエットに軽さが出て、自然と抜け感のある印象に変わります。

素材感のズレでラフさが強く出る


デニムは素材そのものに表情がある分、選び方によって印象が左右されます。色落ちが強すぎたり、くたっとした風合いが出すぎているものは、ラフさが前に出やすく、大人世代には少し難しく感じることも。

取り入れるなら、程よくハリがあり、色味が整ったものを選びましょう。カジュアルでも整って見えるバランスを意識することで、全体の印象がぐっと引き締まります。

“重く見える合わせ”が野暮ったいズレにつながる


ジージャンはラフなアイテムだからこそ、合わせ方で印象が大きく変わるもの。厚みのあるボトムや暗い色味ばかりを重ねると、全体が重く沈んでしまい、抜け感がなくなります。

ただし、黒やダークトーン自体が悪いわけではありません。素材にとろみを持たせたり、足元に軽さを出すことで、同じ色でも印象は大きく変わります。実際に、軽さのあるシルエットやスニーカーを取り入れることで、黒でも重く見えず、今っぽい抜け感を作ることができます。



▲ゆとりのあるシルエットと軽さのあるバランスで、同じジージャンでも印象は一変

ジージャンは、ほんの少しのことで着こなしの印象が変わるアイテム。サイズ感、素材、合わせ方の３つを整えて、自然な今っぽさにつなげていきましょう。＜text：ミミ　監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞　※画像は生成AIで作成しています

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