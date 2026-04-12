◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）

ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下朝陽内野手（２２）がプロ１号となるソロ本塁打を放った。

２点をリードされた７回２死。カウント２―２から床田の６球目。普段より指２、３本分短くバットを握り１４１キロの低め直球を逆方向にはじき返し「なんとか出ようっていう意識で立ちました。これまで打ったホームランの中で一番うれしい」。喜びをかみ締めるようにダイヤモンドを一周した。勢いに乗ったチームは、蝦名、勝又の連打で同点に。代打・度会の右越え２ランで勝ち越しに成功した。

宮下は１０日にビシエドと梶原のインフルエンザ感染によりに急きょ１軍に合流。１１日、特例抹消の２人に代わる「代替指定選手」として出場選手登録された。

するとその日、試合の１時間半前になって、急きょスタメン出場が決定する想定外の展開に。練習中に筒香がコンディション不良を訴えて欠場することになり、筒香が守るはずだった三塁のポジションを任された。

３回の第２打席では得点につながるプロ初安打となる左前安打を放った。試合後には祝福のメッセージが集中し「たくさん来ていて」。２日連続でプロ初安打と初ホームランを記録し「今日もホームランを打ったので、またたくさん（笑）。明日休みなので、返していきたいです」と返信に追われる休日になりそうだ。

相川監督は、普段から宮下が逆方向やバックスクリーンに打ち込む打撃を見てきており「彼にとって普通かなと。驚くようなことはないです」。守備でも強肩を生かしたプレーを見せており「大きな戦力だなと感じてる」と、同期の中でお立ち台一番乗りしたルーキーを評価した。