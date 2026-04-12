◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ヤクルト（１２日・東京ドーム）

ここぞの場面でジョーカーを切っった。３回無死一、二塁の先制機。ヤクルト・池山隆寛監督が３番・古賀に出したサインは送りバント。「初回、２回とチャンスを作りながら点が入っていなかったので優位に進めたくて先制点を取りにいった」。１４試合目で２度目のサインを古賀は冷静に受け止めた。「先に先制したいだろうなと思いながらサインを見たら送りバント」。きっちりと投前に転がして走者を二、三塁に進めると、オスナの一ゴロの間に三塁走者の長岡が生還。「一発で決めて流れを持ってこられてよかったです」と息をついた。

ベンチの指示を選手がしっかり理解して実行。開幕からチームが一体となって戦っている。貯金６で挑んだ甲子園、東京ドームと続いた敵地３連戦を３勝３敗で乗り切った。昨季、１勝８敗と鬼門だったドームで２勝１敗と勝ち越し、阪神に続いて１０勝目を挙げた。今季のキャッチフレーズは「燕心（エンジン）全開」だが、指揮官は「燕心（エンジン）のかかり具合は非常にいいと思います」と満足げ。０・５ゲーム差で虎のシッポをピタリと追いかけていく。