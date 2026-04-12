メーガン妃がドラマ「SUITS／スーツ」で共演した俳優に、以前の「無視」という冗談まじりの指摘を受けて連絡を取った。



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パトリック・Ｊ・アダムスは先日、同作で恋人役を演じたメーガン妃が、自身のブランドのジャムを一切送ってこなかったと吐露。おそらく自分のインスタグラムのフォロワー数が理由だと冗談めかしている。



ポッドキャスト「Not Skinny But Not Fat」で、パトリックは「ジャムはもらえなかった。何ももらえなかった。フォロワー数が足りないんだと思うよ」と話す。



一方、同ポッドキャストのホストを務めるアマンダ・ハーシュはジャムを受け取ったものの、まだ開封していないと打ち明けると、パトリックは「シャンパンのように扱っているのか？ 腐ってしまうよ。ジャムはどれくらい持つんだ？」と応じた。



そして、この会話を耳にしたメーガン妃はインスタグラムで、すぐにパトリックにジャムを送るとコメント。さらに、自身とヘンリー王子の結婚式に出席したパトリックの妻で女優のトロイアン・ベリサリオ、子供たち、そしてパトリックの母親へも祝福の言葉を贈った。



パトリックは2011年から18年まで「SUITS／スーツ」でマイク・ロス役を演じ、メーガン妃は同僚であり恋人役のレイチェル・ゼイン役として共演した。2人は同ドラマの第7シーズンを最後に降板している。



パトリックと女優トロイアン・ベリサリオには3人の娘が、メーガン妃とヘンリー王子にはアーチー王子とリリベット王女がいる。



メーガン妃は18年のロイヤルウエディングに、パトリックをはじめ、女優のサラ・ラファティ(ドナ・ポールセン役)、俳優のリック・ホフマン(ルイス・リット役)といった「SUITS／スーツ」の共演者たちを招待している。



また、パトリックはヘンリー王子との交際に伴い、世間の関心が爆発的に高まったメーガン妃をかばっていた。「メーガン妃が経験してきたことは、正気の沙汰ではない」と振り返っている。



パトリックはまた、自身のインスタグラムのプロフィール欄についても言及した。そこには現在、「あのアプリで観られているあのドラマの、もう一人の男。だって、あの女の子(メーガン妃)が、あの王子(ヘンリー王子)と結婚したからね」という、自身の知名度を自虐する紹介文が記されている。



パトリックはこの一文について、「あれは変えなければならない。メーガン妃がもしこれを読んだら、『パトリック、いい加減にしてよ』と言うに決まっているから。当時も、僕がふざけるたびに、メーガン妃はいつもそうやって白目をむいて笑っていたよ」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）