「Ｗリーグ・プレーオフ決勝、デンソー７０−５１トヨタ自動車」（１２日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）

３戦先勝方式の第４戦が行われ、トヨタ自動車はデンソーに５１−７０で敗れ、４季ぶりの頂点を逃した。

スタートから一進一退。前半は３３−３８の５点ビハインドで折り返したが、第３クオーター（Ｑ）開始直後から平下愛佳の３点シュートや、スーザン・アマカの連続得点などで猛攻をかけ、一時は４３−３８とリードした。しかしＰＧ安間志織の負傷や、山本麻衣の長距離砲をデンソーに封じ込められ、最終Ｑはわずか２点しか奪えず。最後は１９点の大差を付けられた。

主将の山本麻衣は、会見に目を赤くして登壇。「チームを勝たせられなくて、情けなくて、悔しい気持ちでいっぱい。こういう悔しい気持ちを何年もかけて優勝したデンソーさんをリスペクトしたい」と大粒の涙をこぼした。大神雄子監督は「初めてファイナルに立つ選手が多い中で、どういう声をかけて、どういうゲームプランをするのかがまだ学びの途中。ヘッドコーチとして一番責任を取らなければいけない部分」と厳しい表情で振り返った。