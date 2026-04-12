◇パ・リーグ 日本ハム７―１１ソフトバンク（2026年4月12日 エスコンF）

元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。ソフトバンクに開幕から5連敗を喫した日本ハムの中継ぎ陣にあえて苦言を呈した。

岩本氏が嘆いたのは7回。3番手で登板した古林睿煬がソフトバンク・周東に2ランを浴びた場面。「正味、この時点で勝負ありくらいの重さがあった」と振り返った。

さらに8回のマウンドに上がった山崎福也も4連打を浴びて3失点。9回の池田も失点こそしなかったが1死満塁のピンチを招いた。

岩本氏は「エスコンの終盤は何が起きるって昨季から言われている。ファイターズの攻撃に期待寄せたいところで（8回の）3失点は痛かった」と指摘した。

実際、9回は万波の二塁打と野村の4号2ランで追い上げムードを高めただけに終盤の大量失点は厳しかった。

岩本氏は「辛いこと言わせてください。グーリン（古林睿煬）、山崎福也、池田、リリーフでマウンド上がったときはピリッと行こうぜ！」とブルペン陣に奮起を求めた。