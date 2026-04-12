元モーニング娘。のタレント・保田圭（45）が12日、自身のインスタグラムを更新。自宅で育てていた100匹以上の金魚を手放したことを報告した。

保田は、もともと金魚を一匹飼っていたが、昨年12月の誕生日に金魚一匹迎えたところ産卵し、60匹以上に繁殖。世話を続けていたが、「お世話になっている金魚屋さんに」譲渡すると明かしていた。

この日は長男と一緒に東京墨田区にある金魚専門店を訪れ「巣立って行った赤ちゃん金魚たちに会いに行ってきました」と報告。「みんな大きな水槽で気持ちよさそうに泳いでて良かった わたし…赤ちゃんの数60匹くらいだと思ってたんですが どうやら100匹以上いたみたいです」と驚いた。

また「今までの水槽は小さかったからこれからはみんなグングン育つんだろうな 新しい家族としあわせになってね」と願い、「#ママは桜東錦 #パパはダルマオランダとピンポンパール」とつづった。

フォロワーからは「素敵」「モー娘時代と全く変わらん！すごい」「金魚お仲間嬉しい」「写真なのにオーラ出てるのなんなん」「良かったです」「綺麗なお母さん 卵から育てるのほんと圭ちゃん凄い」などの声が寄せられていた。

保田は13年5月にイタリア料理研究家の小崎陽一氏と結婚。18年1月に長男を出産している。