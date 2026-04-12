「ＤｅＮＡ６−５広島」（１２日、横浜スタジアム）

広島は、逆転負けで３連敗となり、今季初めて借金２となった。

打線は四回までに４得点。４番に今季初めてモンテロを起用するなど、組み替えて臨んだことが当たった。

投手陣は、踏ん張りきれなかった。先発の床田は６回２／３を７安打４失点、６５球での交代となった。

４−２の七回に、ドラフト３位・宮下（東洋大）にプロ１号ソロを被弾。さらに２死二塁とピンチを広げたところで降板した。代わった森浦も流れを断ち切れず、勝又に左翼線へ落ちる同点の適時二塁打。さらに、代打・度会に逆転の右越え２ランを浴びた。

試合後の新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−床田はテンポ良く投げていたが。

「うーん。ちょっと変化球、全般が序盤から高かったので。でも粘り強く投げていたけどね」

−高いなりに抑えていたのを、相手が２巡目以降に捉えてきた。

「そうだね。この球場だし、風もフォローだし、（打球が）上がったら危険だから」

−交代のタイミングについては。

「球数は、まだ全然余裕があったけど、何かあったらすぐ行けるようにブルペンにも準備するように言っていたので」

−序盤からの内容も踏まえた決断だったか。

「そう、序盤から変化球が高かったから。球数はいってなくても、何かあったらすぐ代えるから、準備しておいてねという」

−森浦は、勝又の打球は不運だったが。

「そうやねえ。ちょっと、本人もしんどいと思うから、そこはいろいろまた考えていきたい」

−打順の組み替えは。

「いい感じでつながっていたと思います」