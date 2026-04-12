2026年4月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
ギブ＆テイクの精神が大事。家族サービスもおすすめ。
気分が落ち込みがち。意識して笑顔を作ればテンションアップ！
家族にいいニュースが。家庭不和があれば、これを機に解消して。
もめごとには見て見ぬフリを。絡むと事態が悪化しそう。
金運が低下。収入をアテにした無計画な買い物はタブー。
パワーダウンする日。今日は周囲に合わせてのんびりといこう。
違う視点を持つと名案が。他人の立場に立ってみること。
浪費傾向が強まりそう。人につられてお金を使わないようにして。
個性的なファッションを心掛けると、幸運をゲットできそう。
金運良好で、貯蓄開始の吉日。新しい口座を作るのもおすすめ。
群れると足を引っ張られそう。独立独歩の姿勢が正解。
迷っていたことに決断を下せそう。大胆な決定であるほど幸運に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ギブ＆テイクの精神が大事。家族サービスもおすすめ。
11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気分が落ち込みがち。意識して笑顔を作ればテンションアップ！
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家族にいいニュースが。家庭不和があれば、これを機に解消して。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
もめごとには見て見ぬフリを。絡むと事態が悪化しそう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
金運が低下。収入をアテにした無計画な買い物はタブー。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
パワーダウンする日。今日は周囲に合わせてのんびりといこう。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
違う視点を持つと名案が。他人の立場に立ってみること。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
浪費傾向が強まりそう。人につられてお金を使わないようにして。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
個性的なファッションを心掛けると、幸運をゲットできそう。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
金運良好で、貯蓄開始の吉日。新しい口座を作るのもおすすめ。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
群れると足を引っ張られそう。独立独歩の姿勢が正解。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
迷っていたことに決断を下せそう。大胆な決定であるほど幸運に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)