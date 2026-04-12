「巨人−ヤクルト」（１２日、東京ドーム）

巨人が今季２度目の完封負けで２連敗を喫した。

ヤクルト先発の高梨の前に一人の走者も出せないまま試合が進んだ。２番でスタメン起用された中山はこの日が２４歳の誕生日。七回１死からチーム初安打となる中前打を放つと、ドームのＧ党からは安どの歓声が湧き上がった。

完全試合を止めた中山は「チーム的にノーヒットだったですけど、特にそういう意識はなく、投手との勝負でしっかり結果を残せるようにと思って打席に入った」と振り返り、高梨の投球について「真っ直ぐの速さとか威力もあったし、変化球も一つ一つすごく丁寧に投げていた」と語った。

結局３投手の継投の前に散発の２安打で０封された。

前日の休養から４番に復帰したダルベックは３三振を含む４打席ノーヒット、５番キャベッジも３三振と封じ込められた。

橋上オフェンスチーフコーチは「明らかに今日は両外国人がちょっと元気なく映りましたが、たまたま結果が悪かったからそう映ったのかもしれないし。５割に戻りましたけど、１日空くので、気持ちを切り替えてやってもらえれば」と立て直しに期待した。