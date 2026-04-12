京都府南丹市で3月23日から園部小学校の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）が行方不明になっている。警察が捜索しているのは、小学校から約6キロ離れた山道の入口付近。規制線の前で元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏が解説する。その約５時間後、この付近で結希さんのものと見られる靴が見つかった。

【映像】結希さんの遺留品が発見された場所（実際の様子）

なぜこの場所で警察は規制線を張っているのだろうか。

「通常の検索、例えば学校周辺で警察、消防、消防団、そして近所の住民の方が検索したところはこういう規制線はない。この規制線を張る、しかも鑑識隊員が入ったということは、事件の可能性が高い、何か証拠品とかそういう重要な品物を探している、そういう現場だと思う。今、この規制線の奥は、機動隊員が今日も10名ぐらい、昨日も10名ぐらい捜索にあたっている。何か重要な証拠品なるものを探していると思われる」（秋山氏、以下同）

警察が何らかの情報をキャッチしているということなのか。

「何もなかったらこういう規制線を張らずに、一般的に消防や消防団員とともに警察と一緒に探すのだが、これは一般人が入れない。となれば、何か重要なものがある可能性があるとみて、検索にあたっていると思う」

第三者の関与、もしくは事件性が高いというふうに警察はみているということか。

「今までの検索等々から、結希さん本人が自発的にいなくなったという可能性は低いと思う。事件性の可能性で、当初から自宅周辺とかも私服の刑事が探したりしているので、特に鑑識が入るというのは、現場の証拠保全を重要視しているということで、事件性をみて捜査中と思われる」

今回、行方がわからなくなったのが3月23日、そして情報公開となったのが2日後の25日だった。このことに関しては、保護者から『公開が遅いのではないか』という声も上がっている。

「子供が急にいなくなると、まず捜査は身代金目的の誘拐事件かということで立ち上がる。もし身代金目的の誘拐事件であれば、子供の生命が犯人の手中にある。広報すると、殺害されたり危険な目に遭う可能性がある。だから、報道協定のように表に出ない。ところが、1日、2日、身代金の要求がないと。それでこれは失踪・行方不明ということで、あえて公開して探すようにしている」

「身代金目的の誘拐事件ではない。ただ、未成年者略取とかそういう事件の可能性はあるが、親御さんに対してお金を要求する、そういう事件ではないことは確かだと思う」

3週間が経過し、警察は「捜索情報について特に言えることはない」としている。

「情報がないというのは、やはり結希さんを1日でも早く探したいけど探せなかったということで情報がない。ただ、そういう検索の裏では、捜査は極秘捜査をする。捜査というのは、事件捜査というのは極秘捜査、秘匿捜査が原則なので、それはあえて広報はできない」

警察はドライブレコーダーの提出の呼びかけ等は行っているのか。

「間違いなくやっていると思う。例えば、23日の8時頃、その時間帯の定時通行車捜査というのは必ずやる。定時通行車の目撃者とか定時通行車両、それからドライブレコーダーを収集して、それを解析する。この捜査は必ずやる」（秋山氏）

京都府警は、安達結希さんに関する情報を求めている。身長は134.5センチ、体格は痩せ形、黒の短髪だという。



情報提供

京都府南丹警察署（0771-62-0110）

（『ABEMA的ニュースショー』より）