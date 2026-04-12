【衝撃】aespaカリナに“変身”し騒然…「視覚的暴力」とまで言わしめた驚愕のビジュアル

韓国のタレントのユ・ビョンジェが、ガールズグループaespaのカリナに扮し、衝撃的なビジュアルを披露した。

4月11日、YouTubeチャンネル『ユ・ビョンジェ』に公開された動画「カリナの笑ってはいけない誕生日パーティー」で、ユ・ビョンジェはカリナの楽曲『Supernova』のミュージックビデオを彷彿とさせる衣装とヘアスタイルを再現した。

【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ

カリナが見せたツインテールにタイトな衣装を着用し、そこに自身のトレードマークである無精髭を合わせることで、唯一無二の「ユ・ビョンジェ版カリナ」を完成させた。

この動画は、カリナの誕生日を祝して制作されたものだ。ユ・ビョンジェが「誕生日パーティーをしたいという連絡を最初にもらった時は本当に驚いた」とカリナを紹介すると、登場したカリナは「人生で笑いを堪えた経験がほとんどない。今日は新たな歴史を刻みたい」と意気込みを語った。

(画像=YouTubeチャンネル『ユ・ビョンジェ』)

しかし、カリナの知人や予想外のゲストが次々と登場したことで、笑いを堪えるというミッションはあえなく失敗に終わった。

動画を見たネットユーザーからは「他の参加者よりユ・ビョンジェのビジュアルが圧倒的に衝撃的」「メイク前の姉が一張羅を着たみたいだ」「ヘア、メイク、衣装を見て“暴力的”だと思ったのは初めて」など、2000件を超えるコメントが寄せられ、爆発的な反応を見せている。