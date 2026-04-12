◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ヤクルト（１２日・東京ドーム）

しびれる場面でプロ初登板が巡ってきた。２点リードの８回。オレンジ一色のスタンドから巨人ナインに送られる大声援の中、ヤクルトのドラフト４位左腕・増居翔太はマウンドに立った。トヨタ自動車に所属していた昨年８月３０日の都市対抗野球１回戦以来の東京ドーム。無表情に映りながらも「表情を変える余裕がなかったのが正直なところ。緊張して表情筋が機能してなかったです」。重圧が１７３センチ、７４キロの体にかかっていた。

それでも、きっちりと仕事をするのが即戦力ルーキーだ。先頭のキャベッジを１３４キロのチェンジアップで空振り三振に。坂本を四球で歩かせ、代打・増田陸に左前打を許して一発を浴びれば逆転される１死一、二塁の場面で、代打・大城を１４６キロの外角速球で空振り三振に、佐々木を外角への１３４キロスライダーで見逃し三振に仕留めた。「どんな形であれゼロで帰ってこられたのはよかったと思います」と息をついた。

７回まで先発の高梨が被安打１、無失点と好投。ブルペンには星、木沢、清水、リランソらもいたが、池山監督はこの日登録したばかりの新人左腕にすべてを託すつもりでいた。「（８回に）増居の登板が決まっていた。どこかで、緊張する場面でマウンドに上がってもらわないといけないと思っていたので、それが今日になったっていうところ」と説明。勝利を追い求めながらも、新人に経験を積ませる采配が見事にはまった。

キャンプ、オープン戦から先発候補として調整してきたが、今後は先発のスタッフがそろっていることもあって中継ぎでの待機になりそう。「歓声もすごくてなかなか経験できない雰囲気を味わえました」と増居。プロ初登板で初ホールド。Ｂ’ｚの大ファンで襟足の長い髪形は稲葉浩志を意識したもの。登場曲に考えているのはもちろんＢ’ｚ。「有名な曲だと十何年の愛が伝わらないので、しぶいところでいこうかなと思っています」。神宮初登板、さらには初勝利の時にとっておきの曲を披露するつもりだ。

◆増居 翔太（ますい・しょうた）２０００年５月２５日、滋賀県生まれ。２５歳。彦根東では２年夏、３年春に甲子園出場。慶大では３年春、４年秋に最多勝を記録した。トヨタ自動車では２０２４年の日本選手権で２完封を記録してＭＶＰを獲得。社会人日本代表としてアジア選手権に出場し、ベストナインを受賞した。１７３センチ、７４キロ。左投左打。