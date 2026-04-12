＜舐められたら負けダロ！＞「警察呼ぶよ」わが子にケガさせたら子どもでも容赦しない【第2話まんが】
私アンジュ（36）。今日はナツキ（小2・息子）とユイ（年少・娘）の2人の子どもを公園で遊ばせていたら、ナツキのお友だちハジメくんも妹と公園に来ていたようで、一緒に遊ぶことになりました。4人で楽しく遊んでいたのですが、ハジメくんと登校班が同じだというカズキくん（小4）がやってきて一緒に遊びたがるのです。カズキくんは年齢が上で危険な遊びを提案するし口調が乱暴。今日は遊べないことを告げたのに、私が目を離した隙にユイにちょっかいを出してケガをさせました。
ヘラヘラして反省の色がないカズキくんに私はイライラしました。
カズキくんが連れてきたお母さんには反射的に言葉を返してしまい、カズキくんがユイになにをしたか冷静に話せませんでした。
カズキくんがちゃんと事実を説明したかも怪しいなと感じています。これは手を打たねば……。
家の場所は知られていないだろうと思いつつ……校区が同じで近所の公園を使っているので、人づてにバレてしまうかもしれません。警戒はしておいて損はないでしょう。私は相手が来ることを警戒し、念の為最寄りのクリニックに向かいました。
相手の親にしっかりと状況を説明したとしても、万が一逆ギレしてくるタイプだったら……。
ケガの証拠として診断書を発行してもらいました。
カズキくんは私に叱られて帰ったのかと思いきや、今度はお母さんを連れて登場。
ユイにケガを負わせた件を謝りに来たのかと思ったのですが……。どうやら文句を言いに来たようです。「子ども相手に言いすぎ、脅迫罪だ」と言うので、私もとっさに「傷害罪では？」と言い返しました。
カズキくんはお母さんにちゃんと説明をしていないかもしれないから、私の口からちゃんと説明すればよかったのかもしれません。
でも旦那の話を踏まえ、もしかしたら……カズキくんのお母さんは、逆ギレパターンもあり得るのではないか……？ と感じたのです。深追いしなくてよかったかもしれません……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
ヘラヘラして反省の色がないカズキくんに私はイライラしました。
カズキくんが連れてきたお母さんには反射的に言葉を返してしまい、カズキくんがユイになにをしたか冷静に話せませんでした。
カズキくんがちゃんと事実を説明したかも怪しいなと感じています。これは手を打たねば……。
家の場所は知られていないだろうと思いつつ……校区が同じで近所の公園を使っているので、人づてにバレてしまうかもしれません。警戒はしておいて損はないでしょう。私は相手が来ることを警戒し、念の為最寄りのクリニックに向かいました。
相手の親にしっかりと状況を説明したとしても、万が一逆ギレしてくるタイプだったら……。
ケガの証拠として診断書を発行してもらいました。
カズキくんは私に叱られて帰ったのかと思いきや、今度はお母さんを連れて登場。
ユイにケガを負わせた件を謝りに来たのかと思ったのですが……。どうやら文句を言いに来たようです。「子ども相手に言いすぎ、脅迫罪だ」と言うので、私もとっさに「傷害罪では？」と言い返しました。
カズキくんはお母さんにちゃんと説明をしていないかもしれないから、私の口からちゃんと説明すればよかったのかもしれません。
でも旦那の話を踏まえ、もしかしたら……カズキくんのお母さんは、逆ギレパターンもあり得るのではないか……？ と感じたのです。深追いしなくてよかったかもしれません……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香