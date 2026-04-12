【バツ2男と結婚します！？】結婚する相手の言葉が信じられない⇒アウト！＜第11話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第11話 性格の不一致をどうするか【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
おぉーー！ ユキナさん、見事にバッサリ言い切りましたね！ その通りなのです。離婚理由よりも、一度失敗してしまったことを繰り返さないような覚悟がマサユキさんにあるのか、それが大事なのではないでしょうか。それをただ単に性格の不一致としか言わなくて、自分が悪いんじゃなくて相手がいけなかったようにマサユキさんが感じているのであれば、また同じことを繰り返す気がしてしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第11話 性格の不一致をどうするか【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび