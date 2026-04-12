公務を虚偽の理由で退席し、議会から辞職勧告決議を突きつけられていた新潟県糸魚川市の近藤新二市議が支援者に虚偽の説明をしていたとして謝罪した。それでも、近藤市議は議員を続ける考えを示している。

■糸魚川市議 公務の途中「歯医者に行く」と嘘をつき忘年会へ出席

糸魚川市役所の一室に現れた近藤新二 糸魚川市議。



冒頭で「私の不適切な行動と虚偽により、多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。



謝罪したのは、25年12月の総務文教常任委員会の途中退席をめぐる言動だ。

近藤市議は「歯医者に行くと言った虚偽。また、そのあとも聴取のときに歯医者に行ったという2回目の虚偽」と説明。



「歯医者の予定がある」という理由で途中退席を願い出た近藤市議に、総務文教委員会の阿部委員長などが公務を優先するよう指導。



しかし、近藤市議は委員会から退席した上に、実際は歯医者ではなく、忘年会に出席していたのだ。



この事実が発覚した直後にも「歯医者に行っていた」と虚偽の説明を重ねた近藤市議に対し、糸魚川市議会としては初めてとなる辞職勧告決議案が提出され、可決されていた。

■「退席止められていない」支援者にも“虚偽の説明”し委員長に謝罪

しかし、近藤議員の虚偽の説明はこれで終わりではなかった。



辞職勧告決議を突きつけられた9日後に支援者を集めて開いた説明会で、「阿部委員長からは退席を止められていない」という主旨の説明をしていたことも発覚。



阿部委員長に対しても謝罪する事態となったのだ。

近藤市議は「阿部委員長を貶めるつもりは毛頭ありませんでした」と弁解。



支援者に一人ひとり訂正して回っていると話す近藤市議だが、この説明も要領を得ず、古畑浩一議長が「どうもあなたのおっしゃっていることとやられていることが違うようですが、大丈夫ですか？」と指摘する状況に…。



結局、阿部委員長が謝罪を受け入れることはなかった。



近藤市議は「ご意見いただいたように説明責任はまだ果たしていないのかなと思っている」としながらも議員は続ける考えを示している。