キー局出身の大人気アナウンサーが「見慣れない」ABEMAの番組に満を辞して初登場。美しいドレス姿に多くの視聴者がリアクションを寄せている。

【映像】岩田アナがMCを務める『最強バズりソング歌謡祭』の模様（生放送中）

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送されている『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』がスタートすると、MCを務めるフリーアナウンサーの岩田絵里奈アナに視聴者の注目が集まった。

元日本テレビアナウンサーの岩田は、同局退社後初のメディア出演。同じくMCを務める元日向坂46の齊藤京子とともに登場すると、ホワイトのドレスに身を包んだ齊藤とは対照的なグレーのシースルードレスを見に纏い、特番を締めくくるフィナーレ企画に華を添えた。視聴者からも「フリーになった日テレアナじゃないか！」「日テレの人？」「岩田アナ久しぶりに見た」「あらかわいい」「辞めてたのか」などとコメントしていた。

2人による進行で始まった『最強バズりソング歌謡祭』はFRUITS ZIPPERの「NEW KAWAII」で華々しくスタート。『30時間限界突破フェス』総合MCのさらば青春の光とニューヨーク、そしてABEMAの人気恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました」のメンバーも参加し、コラボ企画などが予定されている。