ノア１２日の名古屋大会で、ＧＨＣジュニアタッグ王者のアレハンドロ、ドラゴン・ベイン（２６）組が「ライコス・ジム」ことキッド・ライコス１号（２９）、キッド・ライコス２号（２３）の挑戦を退け、初防衛に成功した。

欧州マットで名を馳せるタッグチームを迎え撃った王者組は、攻守が目まぐるしく入れ替わるスピーディーな戦いを披露。合体ブレーンバスターを狙われたベインがこれを阻止すると、アレハンドロがベインを踏み台にしての飛び付き式スイングＤＤＴを１号に決めて２号を孤立させる。

一気に勝負に出たベインは、打撃のコンビネーションからツイスターベイン（シューティングスタープレス）を発射。これを間一髪でカットした１号に、アレハンドロがトぺ・コンヒーロを見舞って敵軍を完全に分断する。最後はベインがサンタマリア（変型ドライバー）で２号を沈めてみせた。

ベインは試合後のリング上でマイクを握り「俺は王者になって夢を叶えた。でも、俺にはもう一つの夢がある。ＡＭＡＫＵＳＡ！」と、ＧＨＣジュニアヘビー級王座への挑戦を表明。

ここで姿を現したＡＭＡＫＵＳＡから「そなたが我の持つこの至宝に挑戦するということでよろしいな？ （挑戦を）お受けするかというお問いかけ…愚問ではございませんか？ そなたと相対するのであれば、５月２日、両国国技館はいかがでしょう？」と問われると「お願いします！」と日本語で即答し、両国決戦での挑戦が決定的となった。