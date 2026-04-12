キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」が4月12日配信開始＆ジャケット画像公開！

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キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のEDテーマ「れびてーしょん」が4月12日(日)に先行配信がスタート。ジャケット画像も公開された。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』の放送・配信情報が決定、毎週土曜24:30よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。

キタニタツヤが手掛けるEDテーマ「れびてーしょん」が公開されている本PVも公開中なので、ぜひチェックしてほしい。

●配信情報

キタニタツヤ

「れびてーしょん」

4月12日(日)先行配信開始

配信リンクはこちら

https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW

●作品情報

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」



2026年4月4日(土)24:30より、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、WOWOWにて順次放送開始！

ABEMAにて4月4日（土）24:30より地上波同時・最速配信！

放送情報

TOKYO MX：毎週土曜24:30〜

BS11：毎週土曜24:30〜

群馬テレビ：毎週土曜24:30〜

とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜

WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送）

配信情報

ABEMAにてより毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて順次配信

【スタッフ】

原作：WSS playground

監督：中島政興（Yostar Pictures）

原案・シナリオ・監修：nyalra

キャラクター原案：お久しぶり

メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都

美術監督：林 竜太

3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔

色彩設計：近藤直登

3DCG制作：CHOTOTU

特技デザイン：テイラーアニメーション

編集：柳 圭介,ACE

撮影監督：呉 健弘

音楽：DE DE MOUSE、原口沙輔

音響監督：郷 文裕貴

音響効果：上野 励

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

制作統括：稲垣亮祐

プロデュース：木村吉隆

アニメーション制作：Yostar Pictures

主題歌

OPテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）

EDテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes）

【キャスト】

超絶最かわてんしちゃん：

パープル・ロリポップ：川口莉奈

獄薔薇美血華：椎名桜月

禰󠄀智禍さま：星希成奏

かちぇ：永瀬アンナ

あめちゃん：

＜イントロダクション＞

最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。

そして2026年4月。この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。

アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。

世界を魅了した“インターネット・エンジェル”のアニメが、幕をあける。

＜キタニタツヤ Profile＞

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。

2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

関連リンク

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」公式サイト

https://needygirl-anime.com

キタニタツヤ オフィシャルサイト

https://tatsuyakitani.com/