キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」が4月12日配信開始＆ジャケット画像公開！
キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のEDテーマ「れびてーしょん」が4月12日(日)に先行配信がスタート。ジャケット画像も公開された。
2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』の放送・配信情報が決定、毎週土曜24:30よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。
キタニタツヤが手掛けるEDテーマ「れびてーしょん」が公開されている本PVも公開中なので、ぜひチェックしてほしい。
●配信情報
キタニタツヤ
「れびてーしょん」
4月12日(日)先行配信開始
配信リンクはこちら
https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW
●作品情報
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」
2026年4月4日(土)24:30より、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、WOWOWにて順次放送開始！
ABEMAにて4月4日（土）24:30より地上波同時・最速配信！
放送情報
TOKYO MX：毎週土曜24:30〜
BS11：毎週土曜24:30〜
群馬テレビ：毎週土曜24:30〜
とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜
WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送）
配信情報
ABEMAにてより毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信
ほか各配信プラットフォームにて順次配信
【スタッフ】
原作：WSS playground
監督：中島政興（Yostar Pictures）
原案・シナリオ・監修：nyalra
キャラクター原案：お久しぶり
メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都
美術監督：林 竜太
3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔
色彩設計：近藤直登
3DCG制作：CHOTOTU
特技デザイン：テイラーアニメーション
編集：柳 圭介,ACE
撮影監督：呉 健弘
音楽：DE DE MOUSE、原口沙輔
音響監督：郷 文裕貴
音響効果：上野 励
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
制作統括：稲垣亮祐
プロデュース：木村吉隆
アニメーション制作：Yostar Pictures
主題歌
OPテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）
EDテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes）
【キャスト】
超絶最かわてんしちゃん：
パープル・ロリポップ：川口莉奈
獄薔薇美血華：椎名桜月
禰󠄀智禍さま：星希成奏
かちぇ：永瀬アンナ
あめちゃん：
＜イントロダクション＞
最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。
そして2026年4月。この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。
アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。
世界を魅了した“インターネット・エンジェル”のアニメが、幕をあける。
＜キタニタツヤ Profile＞
2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。
2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。
(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
関連リンク
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」公式サイト
https://needygirl-anime.com
キタニタツヤ オフィシャルサイト
https://tatsuyakitani.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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