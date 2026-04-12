５連敗の浦和　選手が語る敗因は…渡辺凌磨「２点目をどう取るのか」西川周作「ＰＫ戦は自分の責任」

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節 浦和１―１東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）

浦和はＰＫ戦の末に東京Ｖに敗れ、５連敗となった。後半１分、カウンターからＦＷ肥田野蓮治が決めて先制。しかしＤＦ根本健太のハンドで与えたＰＫによる失点で追いつかれ、試合はＰＫ戦に。ＰＫ戦では渡辺凌磨、サビオ、照内利和が失敗して１―４と敗れた。

後半開始直後、前半務めた２トップの一角から右ウイングにポジションを変えた肥田野が、自慢のスピードを生かして得点。その後もオナイウ阿道、金子拓郎らを含めた前線が流動的に動き、チャンスをつくった。しかし２点目を奪うことができず、キャプテンのＭＦ渡辺は「２点目をどうやって取るのか。リードした時の戦い方、引くのか、攻めに行くのか。僕は攻めに行きたかったし、そういう戦い方の部分。それでも取れるチャンスはたくさんあったので、そこを決めきる部分だと思います」と振り返った。

一方でＧＫ西川周作は「ＰＫ戦に関しては、自分の責任だと思っています」と、今季３試合のＰＫ戦すべてで敗れた責任を背負った。また試合後には「ロッカールームの選手間では、内容的にはいい戦いができていた、ピンチもそんなにはなかったということ（意見）もあった。これを継続し、こだわりながらやっていきたい」と試合内容には一定の手応えも。ＰＫに関しては「非常に基本的な動きの確認、基本に一度立ち返るのが大事かなと思っています」と、改めて自身のプレーと向き合う考えを示した。