鉄道ファン集結！磐梯山をバックにSL運行　「春というより初夏」都心の最高気温は23.6℃　西日本では夏日も

12日は全国的に高気圧に覆われ、穏やかな日曜日となり、西日本を中心に夏日となった所もありました。

各地の様子です。

赤や白、黄色など、色とりどりに咲いたチューリップの花。

東京・立川市と昭島市にまたがる昭和記念公園では、葉桜となった桜に代わって今、チューリップが見頃を迎えています。

小学校入学を記念して写真を撮りに来た親子は「めちゃくちゃきれいで、春というより初夏みたいな感じ」と話しました。

東京都心の12日の最高気温は23.6度。

夏日となった11日より3度以上下がりました。

それでも5月中旬並の初夏の陽気です。

そうした中、福岡・北九州市では、子どもたちが色とりどりのこいのぼりを市内の川に飾りました。

約600匹のこいのぼりが春の風に吹かれ、優雅に泳いでいました。

一方、福島県では観光キャンペーンに合わせて、SLの特別列車が運行。

多くの鉄道ファンが、その出発を見送りました。

磐梯山をバックにSLの写真が撮れる絶景スポットには多くのファンが集まり、カメラを構えていました。

訪れた人たちは「迫力があって楽しかった。また乗りたい」「昭和ロマンというか、古き良き感じがにじみ出ていて良かった」と話しました。

大阪の万博記念公園では、大阪・関西万博の開幕1周年を記念するイベント「EXPO2025 Futures Festival」が開かれ、万博の公式キャラクター・ミャクミャクがステージに登場しました。

会場には、大屋根リングの模型や、万博を振り返るさまざまな展示が並び、多くの人が訪れていました。