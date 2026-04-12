クラブ創設初のCS進出決定…長崎が富永啓生らの猛追しのぎ接戦を制す、ジョンソンは29得点

4月12日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第31節のGAME2、レバンガ北海道vs長崎ヴェルカが行われ、長崎が90－89で接戦をものにした。

この勝利により、西地区首位を走る長崎は「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への進出が決定。クラブ創設以来、初のチャンピオンシップ出場を成し遂げた。

試合序盤から互いに点を取り合う展開となり、長崎はイヒョンジュンを中心に得点を重ね25－20で第1クォーターを終えた。第2クォーターでもヒョンジュンが躍動。このクォーターだけで8得点を奪い、48－36と12点までリードを広げて試合を折り返した。

後半に入ると、北海道の猛攻に遭う。第3クォーターだけで富永啓生に14得点を奪われ、点差を縮められてしまい69－65で最後の10分間を迎えた。第4クォーターでは拮抗した展開となり、試合終了残り9秒に同点に追いつかれたものの、残り2秒でジャレル・ブラントリーが値千金のフリースローを沈め、勝ち越しに成功した。

長崎はスタンリー・ジョンソンが両軍最多の29得点9リバウンドを記録したほか、ヒョンジュンが23得点を挙げて勝利に貢献した。

一方、北海道は富永がチームトップの24得点、ジャリル・オカフォーが22得点と奮闘するも、西地区トップの長崎にホームでの連勝を逃した。

■試合結果



レバンガ北海道 89－90 長崎ヴェルカ（@北海きたえーる）



北海道｜20｜16｜29｜24｜＝89



長 崎｜25｜23｜21｜21｜＝90



これぞBABA BOOM💪💪

馬場雄大がスティールから豪快ダンク✨

解説も絶賛のスティール👏

レバンガ北海道 🆚 長崎ヴェルカ

🏀りそなグループ #Bリーグ🏀

B1第31節｜GAME1#バスケットLIVE ライブ/見逃し配信中📡@B_LEAGUE@n_velca pic.twitter.com/C5vQaVSuud

- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) April 11, 2026

【動画】激戦となったレバンガ北海道vs長崎ヴェルカのハイライト