今週の決算発表予定 Ｊフロント、ベイカレント、東宝など (4月13日～17日)
■4月13日～17日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 4月13日―――――――――――― 67銘柄 発表予定
<198A> ポスプラ [東Ｇ]
<276A> ククレブ [東Ｇ]
<3168> ＭＥＲＦ [東Ｓ]
<3281> ＧＬＰ [東Ｒ]
<3349> コスモス薬品 [東Ｐ] ★
<3922> ＰＲＴＩＭＥ [東Ｐ]
<4176> ココナラ [東Ｇ]
<4199> ワンプラ [東Ｇ]
<4530> 久光薬 [東Ｐ]
<5246> エレメンツ [東Ｇ] ★
<6217> 津田駒 [東Ｓ]
<6634> ＪＮグループ [東Ｓ]
<7085> カーブスＨＤ [東Ｐ]
<7516> コーナン [東Ｐ]
<7599> ＩＤＯＭ [東Ｐ]
<8167> リテールＰＡ [東Ｐ]
<9168> ライズＣＧ [東Ｇ]
<9278> ブックオフＧ [東Ｐ]
<9418> ＵＮＥＸＴ [東Ｐ]
<9948> アークス [東Ｐ]
など
● 4月14日―――――――――――― 178銘柄 発表予定
<1407> ウエストＨＤ [東Ｓ]
<2379> ディップ [東Ｐ]
<277A> グロービング [東Ｇ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] ★
<325A> テンシャル [東Ｇ]
<3387> クリレスＨＤ [東Ｐ]
<3697> ＳＨＩＦＴ [東Ｐ] ★
<3791> ＩＧポート [東Ｓ]
<3994> マネフォ [東Ｐ] ★
<5243> ノート [東Ｇ] ★
<5574> ＡＢＥＪＡ [東Ｇ]
<5817> ＪＭＡＣＳ [東Ｓ]
<6521> オキサイド [東Ｇ]
<6522> アスタリスク [東Ｇ]
<6532> ベイカレント [東Ｐ] ★
<7603> ジーイエット [東Ｓ]
<7730> マニー [東Ｐ]
<8233> 高島屋 [東Ｐ] ★
<8237> 松屋 [東Ｐ]
<9602> 東宝 [東Ｐ] ★
など
● 4月15日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<2884> ヨシムラＨＤ [東Ｐ]
<2972> サンケイＲＥ [東Ｒ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東Ｐ]
<7847> グラファイト [東Ｓ]
<8968> 福岡リート [東Ｒ]
● 4月16日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<3226> 三井不アコモ [東Ｒ]
<3295> ＨＵＬＩＣＲ [東Ｒ]
<3481> 菱地所物流Ｒ [東Ｒ]
<8984> ハウスリート [東Ｒ]
● 4月17日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<2411> ゲンダイ [東Ｓ]
<3462> 野村マスター [東Ｒ]
<3488> セントラルＲ [東Ｒ]
<4929> アジュバン [東Ｓ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
● 4月13日―――――――――――― 67銘柄 発表予定
<198A> ポスプラ [東Ｇ]
<276A> ククレブ [東Ｇ]
<3168> ＭＥＲＦ [東Ｓ]
<3281> ＧＬＰ [東Ｒ]
<3349> コスモス薬品 [東Ｐ] ★
<3922> ＰＲＴＩＭＥ [東Ｐ]
<4176> ココナラ [東Ｇ]
<4199> ワンプラ [東Ｇ]
<4530> 久光薬 [東Ｐ]
<5246> エレメンツ [東Ｇ] ★
<6217> 津田駒 [東Ｓ]
<6634> ＪＮグループ [東Ｓ]
<7085> カーブスＨＤ [東Ｐ]
<7516> コーナン [東Ｐ]
<7599> ＩＤＯＭ [東Ｐ]
<8167> リテールＰＡ [東Ｐ]
<9168> ライズＣＧ [東Ｇ]
<9278> ブックオフＧ [東Ｐ]
<9418> ＵＮＥＸＴ [東Ｐ]
<9948> アークス [東Ｐ]
など
● 4月14日―――――――――――― 178銘柄 発表予定
<1407> ウエストＨＤ [東Ｓ]
<2379> ディップ [東Ｐ]
<277A> グロービング [東Ｇ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] ★
<325A> テンシャル [東Ｇ]
<3387> クリレスＨＤ [東Ｐ]
<3697> ＳＨＩＦＴ [東Ｐ] ★
<3791> ＩＧポート [東Ｓ]
<3994> マネフォ [東Ｐ] ★
<5243> ノート [東Ｇ] ★
<5574> ＡＢＥＪＡ [東Ｇ]
<5817> ＪＭＡＣＳ [東Ｓ]
<6521> オキサイド [東Ｇ]
<6522> アスタリスク [東Ｇ]
<6532> ベイカレント [東Ｐ] ★
<7603> ジーイエット [東Ｓ]
<7730> マニー [東Ｐ]
<8233> 高島屋 [東Ｐ] ★
<8237> 松屋 [東Ｐ]
<9602> 東宝 [東Ｐ] ★
など
● 4月15日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<2884> ヨシムラＨＤ [東Ｐ]
<2972> サンケイＲＥ [東Ｒ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東Ｐ]
<7847> グラファイト [東Ｓ]
<8968> 福岡リート [東Ｒ]
● 4月16日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<3226> 三井不アコモ [東Ｒ]
<3295> ＨＵＬＩＣＲ [東Ｒ]
<3481> 菱地所物流Ｒ [東Ｒ]
<8984> ハウスリート [東Ｒ]
● 4月17日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<2411> ゲンダイ [東Ｓ]
<3462> 野村マスター [東Ｒ]
<3488> セントラルＲ [東Ｒ]
<4929> アジュバン [東Ｓ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
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