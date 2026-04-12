■4月13日～17日の決算発表銘柄(予定)　　★は注目決算

● 4月13日――――――――――――　 67銘柄　発表予定

<198A> ポスプラ [東Ｇ]
<276A> ククレブ [東Ｇ]
<3168> ＭＥＲＦ [東Ｓ]
<3281> ＧＬＰ [東Ｒ]
<3349> コスモス薬品 [東Ｐ] 　★
<3922> ＰＲＴＩＭＥ [東Ｐ]
<4176> ココナラ [東Ｇ]
<4199> ワンプラ [東Ｇ]
<4530> 久光薬 [東Ｐ]
<5246> エレメンツ [東Ｇ] 　　★
<6217> 津田駒 [東Ｓ]
<6634> ＪＮグループ [東Ｓ]
<7085> カーブスＨＤ [東Ｐ]
<7516> コーナン [東Ｐ]
<7599> ＩＤＯＭ [東Ｐ]
<8167> リテールＰＡ [東Ｐ]
<9168> ライズＣＧ [東Ｇ]
<9278> ブックオフＧ [東Ｐ]
<9418> ＵＮＥＸＴ [東Ｐ]
<9948> アークス [東Ｐ]
　　など

● 4月14日――――――――――――　178銘柄　発表予定

<1407> ウエストＨＤ [東Ｓ]
<2379> ディップ [東Ｐ]
<277A> グロービング [東Ｇ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] 　　★
<325A> テンシャル [東Ｇ]
<3387> クリレスＨＤ [東Ｐ]
<3697> ＳＨＩＦＴ [東Ｐ] 　　★
<3791> ＩＧポート [東Ｓ]
<3994> マネフォ [東Ｐ] 　　　★
<5243> ノート [東Ｇ] 　　　　★
<5574> ＡＢＥＪＡ [東Ｇ]
<5817> ＪＭＡＣＳ [東Ｓ]
<6521> オキサイド [東Ｇ]
<6522> アスタリスク [東Ｇ]
<6532> ベイカレント [東Ｐ] 　★
<7603> ジーイエット [東Ｓ]
<7730> マニー [東Ｐ]
<8233> 高島屋 [東Ｐ] 　　　　★
<8237> 松屋 [東Ｐ]
<9602> 東宝 [東Ｐ] 　　　　　★
　　など

● 4月15日――――――――――――　　5銘柄　発表予定

<2884> ヨシムラＨＤ [東Ｐ]
<2972> サンケイＲＥ [東Ｒ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東Ｐ]
<7847> グラファイト [東Ｓ]
<8968> 福岡リート [東Ｒ]

● 4月16日――――――――――――　　4銘柄　発表予定

<3226> 三井不アコモ [東Ｒ]
<3295> ＨＵＬＩＣＲ [東Ｒ]
<3481> 菱地所物流Ｒ [東Ｒ]
<8984> ハウスリート [東Ｒ]

● 4月17日――――――――――――　　4銘柄　発表予定

<2411> ゲンダイ [東Ｓ]
<3462> 野村マスター [東Ｒ]
<3488> セントラルＲ [東Ｒ]
<4929> アジュバン [東Ｓ]

※決算発表予定は変更になることがあります。

★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。

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