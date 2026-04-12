【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 3−2 名古屋グランパス（4月11日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】ダブルタッチ突破→ふんわり絶品クロス

名古屋グランパスのMF中山克広がスーパーアシストを披露。ゴールライン際からダブルタッチで相手をかわし、左足で上げた絶妙クロスでゴールをお膳立てすると、前指揮官も思わず唸っていた。

名古屋は4月11日、明治安田J1百年構想リーグ第10節でヴィッセル神戸と敵地で対戦。3−4−2−1の左ウイングバックで先発した中山は、失点直後だった28分に超絶的なテクニックからゴールを演出する。

キックオフからボールを受けた最終ラインのDF藤井陽也が、左前方へ大きなフィードを蹴り込む。一気に縦にダッシュしてボールをゴールラインギリギリで収めた中山は、DF酒井高徳と対峙。すると、左足のインサイドでボールを引いて、右足で押し出すダブルタッチで完全に相手を置き去りにし、そこから左足で精度の高いふわりとしたクロスを送った。

この絶妙なボールを、ゴール前に走り込んでいたFW木村勇大がヘディングで合わせる。GK前川黛也の牙城を破り、名古屋がキックオフ直後に同点に追いついた。

教え子の活躍ぶりを喜ぶ

昨シーズンまで名古屋で監督を務め、DAZNでこの試合を解説した長谷川健太氏は、中山がダブルタッチを披露した瞬間に「ああ！いいですよ！」と思わず声を上げる。さらにゴールが決まると、中山のプレーについては「中山が左サイドで、ダブルタッチで素晴らしいプレーからのクロス」と絶賛。続けて「去年やっとけって感じですよね。そんなことないですね」と、教え子の活躍に愛のあるツッコミまで飛び出した。

中山の今季4アシスト目（J1最多）はファンの間でも話題に。SNSでは「電光石火の同点ゴール！」「素晴らしいアシスト！」「中山うますぎ笑」「中山のダブルタッチ痺れたわ」「うますぎるやろ！！」と中山を称賛する声が多く見られた。

一方で「居酒屋にいるみたいw」「健太さん、中山のアシストに対して去年やっとけって面白い笑」「わろた」「ハセケンの心の声が面白すぎるw」「去年やっとけとか言い出すから何事かと思ったら解説ハセケンか」「愛がある…！」と、長谷川氏の解説に関する反響も多く寄せられた。

このゴールで同点とした名古屋は、52分にMF森島司のゴールで勝ち越しに成功。しかし以降に2失点を喫して、2−3で神戸に敗れている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

