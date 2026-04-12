米マット最高峰で活躍する人気日本人レスラー2人が珍しい共演。苦しい状況の打破を期待させる笑顔の表情にファンも安堵している。

【画像】日本人女子、“意外な練習相手”とすっぴん共演

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集い、技術を磨き合うブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」が9日、インスタグラムを更新。意外な日本人スーパースター2人との集合ショットを公開した。

写真に収まっているのは、WWEで活躍するカイリ・セインと戸澤陽という、TV画面上ではあまり見ることのできない貴重な組み合わせだ。フロリダにある同施設は、多くのスーパースターがオフのトレーニングに訪れることで知られているが、今回の投稿ではすっぴんトレーニングウェア姿のカイリと戸澤が膝を突き合わせ、リラックスした表情でポーズを決めている。

特にカイリに関しては、直近のWWEのストーリーにおいて、ユニット“カブキ・ウォーリアーズ”内でのアスカ（伝説のASUKA皇后）による抑圧的な立ち振る舞いに翻弄され、リング上では苦悩や困惑の表情を浮かべることが多かった。それだけに、道場のマットの上で仲間たちと心からの笑顔を見せている姿は、ファンにとって何よりの安心材料となったはずだ。また、世界屈指のテクニシャンとして知られる戸澤陽も、凛々しい表情で元気な姿を見せており、日本人スターたちの充実ぶりが伺える。

投稿には「TGIF !!（ようやく金曜日だ！）」という週末を祝う言葉と共に、戸澤やカイリ、そして共に写るレジェンド、坂井澄江へのメンションが添えられた。世界の第一線で戦う彼らが、こうして志を同じくする仲間と共に技術を磨き、高め合う光景は、ファンにとっても胸が熱くなる1枚と言えるだろう。

この投稿に対し、ファンからは「笑顔のカイリが見られて嬉しい！」「カイリィ！！」「応援してるよカイリ！」などとコメントが寄せられている。

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