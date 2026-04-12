【アベマ30時間】元BOYS AND MEN・小林豊、5年前に万引きで解雇→その後「世界大会で2位」になっていた 今後について明かす
BOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』に出演した。
【場面カット】皇治は「フェラーリ大破事故」の真相を告白
『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で、ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演するABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が生放送された。
ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演し、さまざまな初告白や暴露トークを繰り広げた。
番組開始早々、小林豊が登場。小林は2021年10月、福岡市内のドラッグストアで約9000円相当の万引きをし、その後報道によって事実が発覚。グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇された。
騒動について、小林がメディアの前で初めて詳細に語った。「アイドルのかたわらスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明した。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪。
小林は解雇後にフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたという。そして「世界大会で2位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。一方、修行で訪れたフランスのパリやニースで、計3回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白した。
見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりといった災難に遭ったという。小林は「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と振り返った。
【場面カット】皇治は「フェラーリ大破事故」の真相を告白
『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で、ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演するABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が生放送された。
ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演し、さまざまな初告白や暴露トークを繰り広げた。
騒動について、小林がメディアの前で初めて詳細に語った。「アイドルのかたわらスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明した。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪。
小林は解雇後にフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたという。そして「世界大会で2位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。一方、修行で訪れたフランスのパリやニースで、計3回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白した。
見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりといった災難に遭ったという。小林は「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と振り返った。