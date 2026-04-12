■全国の13日〜19日の週間予報

西日本では、この先も短い周期で天気が変わりそうです。13日は、全国的に晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、九州や四国は、前線の影響で雨が降る所がある見込みです。北海道は、上空の寒気の影響で雨雲が発生しやすく、急な強い雨や落雷などに注意が必要です。14日は、東日本や北日本を中心に晴れますが、九州は雨が降り、15日は西日本から東日本で広く傘の出番となるでしょう。16日は、北日本や日本海側で晴れ間が出ますが、西・東日本の太平洋側は、湿った空気の影響で雲がとれにくいでしょう。17日は早くも西から天気が崩れ、18日は、西日本や日本海側を中心に雨の所が多くなりそうです。気温は、全国的に平年を上回る日が多く、季節先取りの陽気が続く見込みです。

■台風4号

台風4号は、中心気圧が940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が50メートルとなっていて、非常に強い勢力となっています。今後は、勢力を維持したまま北西へ進み、17日頃には、強い勢力で小笠原近海に達するとみられます。小笠原諸島では、18日から19日頃に雨が降る見通しで、海では波やうねりが高くなりそうです。台風の進路によっては影響が大きくなる可能性もありますので、最新の台風情報を確認して備えてください。