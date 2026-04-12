¡Ú¥Î¥¢¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé OZAWA¤òÄ¾ÀÜ¥Ô¥ó¤ÇGHC¥¿¥Ã¥°£Ö£³¡¡¥«¥ê¥¹¥ÞÆ±»Î¤Î°ìµ³Æ¤¤Á5¡¦2Î¾¹ñ¤Ç¼Â¸½¤Ø¡ª
¡¡¥Î¥¢£±£²Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¡¢£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£³¡ËÁÈ¤¬£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¡¢À¯²¬½ã¡Ê£³£´¡ËÁÈ¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤È¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆâÆ£¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢¤½¤Î¾ìÈô¤Ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤ÇÄÉ·â¤µ¤ì¤ÆÎôÀª¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¤·»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÏÂ³¤¯¡£ÆâÆ£¤Ï°ú¤¹þ¤ß¼°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÀãÊø¼°¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤òÈ¯¼Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°£Ä£Ä£Ô¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ê¥¨¥ó¥É¼°¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤òËÉ¤¬¤ì¤ë¤È¡¢ÀûÉ÷µÓ¤ÇÈ¿·â¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ó¡¦¥¨¥Ã¥¸¤ÈÅÜÅó¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ì¡Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´Ö°ìÈ±¤Ç²óÈò¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î»à³Ñ¤«¤éÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¡£ÆâÆ£¤Ï¤³¤Î¾¡µ¡¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥³¥ê¥¨¥ó¥É¼°¼ó¸Ç¤á¤Çµ»¤¢¤ê¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤£Ï£Ú£Á£×£Á¤«¤é¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Î¥Î¥¢¤ÎÀï¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¡¼¤¤¡ª¡¡£Ì£Ô£Ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Î¥¢¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²æ¡¹£Ô£²£Ë£Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£Ì£Ô£Ê£´¿Í¡¢Á´°÷¤Ö¤Á¤Î¤á¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤ÆâÆ£¡ª¡¡¤ªÁ°¡¢²¶¤È¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤í¡×¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆâÆ£¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á·¯¡¢²¶¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤¢¤Ç¤â¤µ¡¢²¶¤ÎÅú¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡²¶¤ÎÅú¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡¡¥È¥é¥ó¡Ä¡×¤È·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ê¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤µ¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÈÀï¤¦¤Î¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£ËèÆü³Ú¤·¤¯¤Æ¤µ¡¢º£Æü¤â¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ËÍè¤¿¤è¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡£¤ä¤í¤¦¤«¡×¤È¼õÂú¤¹¤ë¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤«¤é¡Ö·è¤á¤Þ¤·¤¿¡££µ¡¦£²¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç»ä£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÈÆâÆ£Å¯Ìé¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹£Ô£²£Ë£Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢µ®ÍÍ¤é£Ì£Ô£Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÉñÂæ¤òÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆâÆ£¤Ï¡Ö²¶¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢£±ÂÐ£±¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡¡¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¤µ¡¢¤¤¤¤¤è¡£¤ä¤í¤¦¤è¡£²¶¤â³Ú¤·¤¤¤«¤é¤µ¡£º£ÅÙ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢Î¾¹ñ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÈà¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤½¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Âç°ìÈÖ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëà¥«¥ê¥¹¥ÞÂÐ·èá¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£