阪神・高橋遥人投手（３０）が１２日の中日戦（バンテリン）に先発し、１１１球を投げて４安打完封。今季２勝目（０敗）をゲットした。

０―０の４回には一死から細川の内野安打、ボスラーへの四球で一、二塁のピンチを背負った。それでも続く花田を一邪飛に仕留めると、続く村松の痛烈な打球は大山がダイビングキャッチ。味方の好守にも救われ、無失点で切り抜けた。

直後の５回には二死一、二塁から中野、森下の連続適時打で３点を先制。左腕も「あれはめちゃくちゃ楽になりました。３点入ったことで、やっぱり少し余裕もできたので、ありがたかったです」と援護に感謝した。

リードをもらった虎の背番号２９はさらにギアを上げた。５回から７回まで安打を許さない圧巻の投球を披露。９回まで力強い直球にツーシーム、スライダーを織り交ぜながら竜打線を封じ込め「しっかり強いボールを今日も最後まで投げられたかなと思います。投げているボールの中でも、ストレートが最後まで強かったです」と手応えをにじませた。



今季３試合目で早くも２度目の完封。防御率も驚異の０・３８でリーグトップに立ち「疲れてる中でも強いボールを投げられたので、自信になりました。いつも疲れてくると、球威も落ちていたんですけど。去年あたりから、そういう部分がなくなってきたのかなと思います」とうなずいていた。

藤川球児監督（４５）も迷わず９回を託したといい「ずっとバランスが良かったですね」とニッコリ。チームも３―０で完勝し、今季初の３タテで４連勝を飾った。