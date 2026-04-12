１１日、重慶の玉帯河公園。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）

【新華社重慶4月12日】中国重慶市栄昌区の玉帯河公園は春を迎え、豊かな緑と美しい水面に彩られている。園内には水辺の遊歩道を散策し、景色にレンズを向ける人々の姿が見られ、穏やかな春の光景が広がっている。

１１日、重慶の玉帯河公園。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）

１１日、重慶の玉帯河公園。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）

１１日、玉帯河公園の小川で水遊びをする子ども。（重慶＝新華社記者／唐奕）

１１日、玉帯河公園の水辺に憩う人々。（重慶＝新華社記者／唐奕）

１１日、重慶の玉帯河公園。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）

１１日、重慶の玉帯河公園。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）

１１日、玉帯河公園の水辺に憩う人々。（重慶＝新華社記者／唐奕）

１１日、玉帯河公園の小川で水遊びをする子ども。（重慶＝新華社記者／唐奕）