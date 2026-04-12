◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１２日、長野・エア・ウォーターアリーナ松本）

レギュラーシーズン（ＲＳ）第２１節が行われ、既にチャンピオンシップ（ＣＳ）進出が決まっている首位のサントリーは、敵地で最下位１０位のＶＣ長野と対戦し、セットカウント３―０で下し、３８勝目（４敗）を飾った。勝ち点３を積んで１１１ポイントに伸ばし、首位をキープ。同日のＲＳ２位・大阪Ｂと同７位・日鉄堺の試合は、大阪Ｂがストレート勝ちを決め、ＲＳ優勝は次週の最終節に持ち越しとなった。

攻撃の起点としてけん引したセッター・関田誠大は「勝ちきることができて良かったと思います」とうなずいた。ブロック３得点を含む６得点を挙げたミドルブロッカーの小野寺太志は「２セット目は（相手の）サーブやディフェンスに苦しめられた展開だったけど、つないだボールが点になってくれたり、結果、接戦を勝ち切れたのは良かったと思います」と充実の汗をぬぐった。

第１セットを２５―１５でサントリーにとっていいリズムで先取した。だが、ホーム最終戦のＶＣ長野が同セット途中からセッターを赤星伸城に代えて、流れを取り戻すと、セット終盤まで競り合った。サントリーは得点源のムセルスキーのスパイクがブロックされるなど、相手の粘り強い守備に苦しめられた。それでも高橋藍主将のスパイクでセットポイントをもぎ取ると、最後はブロック得点で接戦のセットを取り切り、ストレート勝ちにつなげた。

ＲＳ優勝は最終節に持ち越しになった。１７日に敵地の有明コロシアムで５位の東京ＧＢに勝てば、昨季は２位だった雪辱を果たし、ＲＳ優勝が決まる。上位６チームが進むチャンピオンシップ（ＣＳ）での連覇に向けても“１位突破”で弾みをつけたいところだ。

小野寺は「僕らに優位な条件ではあるけど、ＲＳの優勝も１つの通過点。ＣＳで連覇することがチームの目標なので、１戦、１戦、１点ずつに集中するだけです。特別な意識というよりは、今までと変わらず相手の対策をしながら練習をしたり、トレーニングしていきたい」と平常心を強調した。関田も「普段通りにやるだけです」と静かに闘志をのぞかせた。