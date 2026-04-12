クラフトビール会社「横浜ベイブルーイング」の代表取締役を務める鈴木真也氏が12日、自身のXを更新。

イメージモデルを務めていたものまねタレント長州小力（54）の契約終了を発表した。長州は都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けている。

鈴木氏は「小力さんから直接謝罪のお電話を頂戴しました」とした上で「弊社としましては、非常に残念ですが、本日をもって契約終了とさせていただきます」とつづっている。この投稿に「契約キレちゃいましたね」「残念ですが、仕方がありませんね」などとのコメントが寄せられている。

長州は同社のポスターなどに起用されていた。鈴木氏は一方で「また小力さんにオファーできる日がきたら一緒に仕事したいなと思っています」とも投稿している。

小力は10日、所属事務所のYouTubeチャンネルを通じ「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず」などと告白。信号無視については9日の赤信号で、「室内（車内）でちょっと椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていないでいた時に青信号になったなと思い込んで」左折をしたなどと釈明した。そして「このたびは多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がし、応援してくれているファンの皆さまや視聴者の皆さまにご迷惑かけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います。すいませんでした」などと謝罪していた。