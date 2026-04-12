再生回数12万回を超えてたくさんの笑いを届けているのは、どうにかして飼い主さんに撫でてもらおうと頑張るわんちゃんの光景。

仕事で疲れ果てておやすみモードになってしまった飼い主さんに、「撫でて！」とアピールをするわんちゃんの光景が微笑ましいと絶賛されています。

その光景を見た人からは、「愛おしくてニヤニヤしてしまう」「わんちゃんの心の声が、本当にそう思ってそうで笑っちゃいました」と温かな笑いが寄せられることとなりました。

【動画：『仕事で疲れ果てた飼い主』VS『絶対撫でて欲しい犬』面白すぎる"想像以上の接戦"】

仕事から帰ってきておやすみモードの飼い主さん

わんちゃんと飼い主さんの可愛すぎるバトルが繰り広げられたのは、TikTokアカウント『オレおもち』に公開された、ある日の光景。

その日、マルチーズのおもち君の飼い主さんは仕事で疲れ果てていたのだそう。いつもなら、おうちに帰ってきておもち君を撫でてからくつろぐのが日課の飼い主さんですが、この日はその気力も残っていなかったご様子。

おもち君のハウスの中に頭を入れて横になり始めた飼い主さんに、労りの言葉をかけたくなってしまいます。

しかし、おもち君はそんなお疲れの飼い主さんにスパルタ対応を見せることに。疲れて眠ってしまう前に、先に日課のなでなでをするようアピールを始めたのでした。

飼い主さんに撫でてほしくてたまらないおもち君

仕事で疲れ果て、おもち君をなでなでをする前に床に倒れ込んでしまった飼い主さん。

すると、その光景を見たおもち君は、横になっている飼い主さんの手に自分の頭を押しつけ始めたそう。さらには、「オイ、しっかりしろ！」と飼い主さんに激励も飛ばしていたといいます。

なでなでの日課は絶対にさせたいものの、体が動かない飼い主さんが撫でやすいようポジションを整えてあげるおもち君。その姿からは、スパルタ対応の中にも優しさを感じます。

飼い主さんは最後の力を振り絞って…

そんなおもち君の努力もあってか、おもち君の温もりを手のひらに感じた飼い主さんは、最後の力を振り絞って僅かに腕を持ち上げたそう。

しかし、あと一歩というところで気力が失われてしまったのか、飼い主さんの腕はそのままだらんと垂れ下がってしまったといいます。

その光景を見たおもち君は、「しっかりしろッ！」と再び檄を飛ばしていたそう。その後も何度か腕を持ち上げては、すぐに力が抜けてしまう飼い主さんと、飼い主さんの手の近くで試行錯誤するおもち君。

そんなおもち君と飼い主さんの微笑ましいバトルが、たくさんの人を笑顔にしてくれるのでした。

帰宅した飼い主さんになでなでの催促をするおもち君の光景には、「仕方なしに自ら撫でられに行ってるの可愛すぎｗ」「『オイしっかりしろッ』が好きw」「世のわんちゃんたちは、これくらい飼い主から愛をもらうのが当たり前だと思って生きてほしい」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『オレおもち』では、そんななでなで大好きなおもち君にアテレコをした日常風景が投稿されていますよ。

おもち君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「オレおもち」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。