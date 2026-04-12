女子ゴルフの吉田優利が１２日、自身のインスタグラムを更新。「カリフォルニアディズニーに行ってきました」などと記し、同い年でともに米ツアーを主戦場にする古江彩佳らと満喫した夢の国での写真を投稿した。

吉田は「えってぃの事はディズニーのプロと呼んでいます」と古江を称し、「えってぃがディズニーについていっぱい教えてくれてリードしてくれて本当に楽しい１日になりました！ありがとう（えってぃの関西弁風）」と神戸出身の古江のイントネーションで感謝を記した。

吉田が「この日はディズニーランド→アドベンチャー→締めのディズニーランドでした笑 １４時間、約３万歩、両ワールド制覇してきました」と記した長い一日は、古江も自身のインスタグラムに「夢の国へ行って参りました めためた楽しかった」などと投稿。クール系のヒョウ柄コーデもバッチリで、フォロワーからは「豹柄カッコイイ〜」「豹柄！さすがあゆ好き」「えってぃ 優利ちゃん 最高」「あやゆ〜ペア♥で良いね〜」などとコメントが寄せられた。