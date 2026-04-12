タレントの上沼恵美子（70）がが12日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。もたもたしていて腹が立つ場面について語った。

番組では視聴者に向け、事前に「もたもたしていて腹が立つ人」をテーマにアンケート調査。50代女性から寄せられた「ATMで後ろに並んでいる人がいるにもかかわらず、自分の用が済んだのに財布をしまったり通帳を眺めたりしている人」という声が紹介されると、上沼は「あぁーーー！！言いたくなる！！」と興奮。

「私も老人やけど…もうおっそいな、何してんねんやろって思うけど。個室があるの、そっから出てけえへんの」とエピソードを切り出し、個室ATMをのぞいたところ「買った白菜と白ネギを入れ直してるねん。ATMの後で」。

「そんなもん外出てきてからやらんかい！！って思うけど、やっぱ言えないからね」と続け「あれはもう、時間制限したらいいと思いますね。もう作業できなくなるような。ここに来て15分経ってるって言う人はぴょーんと床が飛ぶとかね」と解決策を提案。スタジオを爆笑させた。