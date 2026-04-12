痛い逆転負けとなった。広島は１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）に６―５で敗れ、３連敗となった。

試合前までリーグ最低の３１得点だった赤ヘル打線だったが、この日は２回に今季初めて４番に座った助っ人・モンテロの安打を口火に坂倉の先制犠飛、４回には敵失から４安打を集め、ＤｅＮＡ先発・石田から５回までに４得点と一定の機能は見せていた。

だが、今季初勝利を目指す先発・床田が４回に長打３本で２点を返されると、連敗脱出の雲行きは怪しくなる。２点差で迎えた終盤、広島ベンチが逃げ切りを計った継投策が裏目に出た。

床田が７回二死からこの日、２本目となるソロアーチを被弾。１点差とされ、なおも続く蝦名に右中間二塁打を許したところで、まだ６５球と球数的には余力のあった床田から２番手・森浦へとスイッチ。火消しを期待された左腕だったが、迎えた勝又に左翼線二塁打を浴び、４―４の同点、さらに代打・度会には初球の直球を右翼席に運ばれ、６―４と逆転を許した。８回にファビアンの２号ソロで追撃も、及ばなかった。

７回の継投策について、試合後の新井貴浩監督（４９）は「（床田は）序盤から変化球が全般的に高かったから。球数はいってなくても何かあったらすぐ行けるように、ブルペンにも言っていた」と、あらかじめ想定していた継投策だったが、うまくいかなかった。

試合前半で主導権を握ったはずの勝ちゲームを落とし、敵地で連敗。勝率５割復帰からも逆に遠のく結末となってしまった。