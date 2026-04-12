ナンバープレートでお金持ちだと思う「首都圏の地名」ランキング！ 2位「品川」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度が始まり、街中で真新しいナンバーの車を見かける機会が増える季節になりました。麗らかな春の陽気に誘われてドライブに出かけると、ふと目に飛び込んできた地名から「格式の高さ」を感じる瞬間があるものです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う首都圏の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「経営者やエリートがたくさん住んでいるイメージだから」（30代女性／石川県）
「高級外車が付けているナンバーというイメージが圧倒的に強いため、名実ともにお金持ちの象徴だと感じるからです」（40代男性／奈良県）
「品川を選んだ理由は首都圏の中でも特に高級感と洗練された印象があるためです。まず都心に位置しておりビジネスや交通の中心地として非常に利便性が高いです。そして高級住宅地やタワーマンションが多く存在していることから富裕層が多く住んでいるイメージがあります。そのため品川ナンバーの車を見ると自然と経済的に成功している方を思い浮かべます。このような背景から最もお金持ちの印象が強いと感じました」（30代男性／東京都）
▼回答者コメント
「成功した芸能人が住んでいるイメージだから」（40代女性／宮城県）
「首都圏のナンバープレートで『世田谷』がお金持ちだと思われる理由は、成城や等々力など屈指の高級住宅地を擁する世田谷区のブランド力に加え、2014年以降の独自の『ご当地ナンバー』化により、明確なステータスシンボルとして全国的に認知されているためです」（30代男性／山形県）
「単純にお金持ちが多そう。一軒家と高級車を持っていそうなイメージがあるから」（20代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う首都圏の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：品川（東京都）／124票2位は、全国的な知名度を誇る「品川」ナンバー。港区や目黒区、渋谷区など、都内でも屈指の高級住宅街をカバーしており、まさに「都会の富裕層」の象徴です。スーパーカーや超高級SUVにこのナンバーがついているシーンを頻繁に見かけることから、文句なしのランクインとなりました。
▼回答者コメント
「経営者やエリートがたくさん住んでいるイメージだから」（30代女性／石川県）
「高級外車が付けているナンバーというイメージが圧倒的に強いため、名実ともにお金持ちの象徴だと感じるからです」（40代男性／奈良県）
「品川を選んだ理由は首都圏の中でも特に高級感と洗練された印象があるためです。まず都心に位置しておりビジネスや交通の中心地として非常に利便性が高いです。そして高級住宅地やタワーマンションが多く存在していることから富裕層が多く住んでいるイメージがあります。そのため品川ナンバーの車を見ると自然と経済的に成功している方を思い浮かべます。このような背景から最もお金持ちの印象が強いと感じました」（30代男性／東京都）
1位：世田谷（東京都）／129票1位に輝いたのは「世田谷」ナンバーです！ 成城をはじめとする名高い高級邸宅街を擁する世田谷区独自のナンバーとして、2014年の導入以来、高いステータス性を維持しています。閑静な住宅街のガレージに佇む高級車のイメージが、多くの人に「真のお金持ち」という印象を強く植え付けているようです。
▼回答者コメント
「成功した芸能人が住んでいるイメージだから」（40代女性／宮城県）
「首都圏のナンバープレートで『世田谷』がお金持ちだと思われる理由は、成城や等々力など屈指の高級住宅地を擁する世田谷区のブランド力に加え、2014年以降の独自の『ご当地ナンバー』化により、明確なステータスシンボルとして全国的に認知されているためです」（30代男性／山形県）
「単純にお金持ちが多そう。一軒家と高級車を持っていそうなイメージがあるから」（20代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)