「メッシュポーチ（Best Friend）」

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　韓国発の人気キャラクター、Esther Bunny（エスターバニー）を題材にした「Esther Bunny　ポーチアソート」が、4月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】奮闘するエスターバニーの姿がかわいい〜！　全5種のポーチ詳細

■持ち歩きたくなるアイテム

　今回登場するのは、ポップでガーリーな世界観が人気のエスターバニーの魅力を詰め込んだ、全5種のポーチアソート。

　ラインナップには、裏面がメッシュ仕様で中身が見やすい、ロゴアップリケ付きの「メッシュポーチ」（全2種）が用意される。

　また、裏表で異なるデザインが楽しめる「マチ付きポーチ」と、コスメやモバイルバッテリーなどの収納に便利な「スクエアポーチ」（全2種）も用意。

　いずれもエスターバニーらしいキッチュでかわいいデザインで、日常使いにぴったりなアイテムだ。