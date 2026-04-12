エスターバニーの“ポーチアソート”がカプセルトイに登場！ メッシュ仕様など全5種を展開
韓国発の人気キャラクター、Esther Bunny（エスターバニー）を題材にした「Esther Bunny ポーチアソート」が、4月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】奮闘するエスターバニーの姿がかわいい〜！ 全5種のポーチ詳細
■持ち歩きたくなるアイテム
今回登場するのは、ポップでガーリーな世界観が人気のエスターバニーの魅力を詰め込んだ、全5種のポーチアソート。
ラインナップには、裏面がメッシュ仕様で中身が見やすい、ロゴアップリケ付きの「メッシュポーチ」（全2種）が用意される。
また、裏表で異なるデザインが楽しめる「マチ付きポーチ」と、コスメやモバイルバッテリーなどの収納に便利な「スクエアポーチ」（全2種）も用意。
いずれもエスターバニーらしいキッチュでかわいいデザインで、日常使いにぴったりなアイテムだ。
【写真】奮闘するエスターバニーの姿がかわいい〜！ 全5種のポーチ詳細
■持ち歩きたくなるアイテム
今回登場するのは、ポップでガーリーな世界観が人気のエスターバニーの魅力を詰め込んだ、全5種のポーチアソート。
ラインナップには、裏面がメッシュ仕様で中身が見やすい、ロゴアップリケ付きの「メッシュポーチ」（全2種）が用意される。
また、裏表で異なるデザインが楽しめる「マチ付きポーチ」と、コスメやモバイルバッテリーなどの収納に便利な「スクエアポーチ」（全2種）も用意。
いずれもエスターバニーらしいキッチュでかわいいデザインで、日常使いにぴったりなアイテムだ。