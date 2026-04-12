ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北九州市門司区の建物火災で消防車出動 吉志1428番地付近（4月12日… 北九州市門司区の建物火災で消防車出動 吉志1428番地付近（4月12日午後5時35分ごろ） 北九州市門司区の建物火災で消防車出動 吉志1428番地付近（4月12日午後5時35分ごろ） 2026年4月12日 18時8分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 北九州市消防局によると、12日午後5時35分ごろ、同市門司区吉志1428番地付近で建物火災のため消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡・久留米市で小学生女児に高校生らしい男女が「お菓子をあげるから家においで」「あなたのお母さんが大変なことになっているのでタクシーで連れて行ってあげる」と声かけ 東合川町付近の路上 福岡市博多区の建物火災で消防隊出動 吉塚本町13番付近（4月11日午後8時44分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 寺田屋, 徳島, 生花, 老人ホーム, 埼玉, 配線, 葬祭, 神奈川, 床暖房