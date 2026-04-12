◇プロボクシング「コスメフェリーチェ＆エムラビpresents You will be the Champion 28」（2026年4月12日 大阪・住吉区民センター）

この強さは本物だ。セミファイナルのバンタム級8回戦。終始、試合をリードした中山慧太（23＝六島）が5回、仕上げに入る。1分過ぎに左フックで1回目のダウンを奪う。戦意を喪失したジェルウィン・アシロ（フィリピン）に、もう反撃する力は残っていない。フィニッシュは強烈な右。1分57秒、デビュー戦から4試合連続となるKO勝利のゴングが会場に鳴り響いた。

「きょうは倒そうと思って練習してきたので、その通り、できたのが良かった。距離をつぶす戦いを心がけて、それが良かった」

ノンタイトル戦とはいえ、中山が倒したのはビッグネームだ。2024年10月14日に、アシロはあの那須川天心と激突。0―3の判定で敗れている。天心でさえ倒せなかった難敵を沈めた結果に、枝川孝会長は「最高の内容。天心超えやな」と手放しで喜んだ。

「早くベルトが巻きたい」と今後の展望を口にする中山に、枝川会長も「相手さえいたら、（挑戦は）もう、いつでも」と早期にチャンスを与える意向を示している。果てしない未来が開けたリング上。中山はお決まりのフレーズで締めくくった。

「佐賀といえば、呼子のイカ、佐賀牛、中山慧大と言われるように頑張ります」――。