【RIZIN】第1子妊娠の伊澤星花「RIZINから持ってていいと言われたけど」返上した理由 次期王者候補は？
■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』
（12日／マリンメッセ福岡）
休憩時間に第1子妊娠とRIZINスーパーアトム級のベルト返上を発表した伊澤星花（28）が、プレスルームでメディアのインタビューに応じた。
【インタビュー動画】第1子妊娠の伊澤星花「次期王者候補は…」
伊澤は幼少期からレスリングや柔道で実績をあげ、東京学芸大学大学院に進学した2020年からMMAデビュー。プロ3戦目でDEEPのベルトを獲得し、21年大みそかにRIZIN初参戦し女王の浜崎朱加に2RTKOの番狂わせを起こすと、22年4月の再戦で王座奪取した。その後も圧倒的な強さで防衛を重ね、昨年大みそかにはRENAとの因縁の試合にも勝利。現在まで18戦無敗というパーフェクトレコードを誇る“絶対女王”として君臨してきた。
プライベートでは23年9月に格闘家のCORO（37）と結婚し、夫婦生活をYouTubeで発信してきた。テレビ番組『水曜日のダウンタウン』や『明鏡止水』などにも出演するなど、RIZINの顔としても活躍している。
――まずは、おめでとうございます。今の率直な心境を教えてください。
伊澤：ありがとうございます。今は、毎日毎日自分のお腹の中で赤ちゃんが育っているのを、検診などを通して感じることができて、とても嬉しく、楽しく過ごしています。
――現在、ジムでの指導は？
伊澤：指導は行っていますが、今は私が口頭で伝えて、COROさんが実際の動きを対応してくれています。実は妊娠を大々的に発表していなかったので、中には「あいつサボってるな」と思っていた人もいたかもしれません（笑）。
――いつ頃の復帰を想定されていますか？
伊澤：出産予定が9月末頃なので、そこから自分の体と相談しながら、できるだけ早く戻っていきたいです
――妊娠が分かった時の気持ちは？
伊澤：今回は計画的に体外受精を行ったので、結果がわかるまでの2週間は本当にドキドキしていました。「できていますよ」と言われた時は「やった！」という感じでしたが、お医者さんからは「ここからいろんな壁があるから安心できない」と言われ、喜びと同時にずっと不安もありました。
――ベルトを返上されるというのは大きな決断でしたか？
伊澤：正直、ベルトを手放すのはすごく悔しいです。RIZIN側とは2、3回お話しさせていただき、「持ったままでもいいよ」という提案もいただいたのですが、自分から返上を申し出ました。
――なぜ、あえて返上を選んだのでしょうか？
伊澤：私がチャンピオンのまま相手を待つよりも、一度返上して「次に誰がチャンピオンになるのか」という話題を作った方が、女子格闘技全体がもっと盛り上がると思ったからです。悔しさはありますが、また戻ってきたら速攻で取り返そうと思っています（笑）。
――返上したベルトにふさわしい次期王者の有力候補は誰だと思いますか？
伊澤：現時点では、パク・シウ選手が一番有力かなと思っています。これからRIZINがワンマッチでタイトルマッチを組むのか、大晦日に向けてトーナメントをやるのか、どう盛り上げてくれるのか今から楽しみです。
―― 今後、指導者としての活動はどうしていく予定ですか？
伊澤：指導は休まず年中無休で続けていきます。今「伊澤星花チャレンジ」で一緒に練習している竹林エル選手など、あと一歩でRIZINに行けるレベルまで来ています。大みそかまでに彼女を育て上げて、彼女がベルトを獲るようなことがあれば、一番かっこいいなと思っています。
―― お母さんになることで、指導が優しくなってしまうことはありませんか？
伊澤：もともと私は母性にあふれているので（笑）、優しさの中で厳しさを出しつつ、これまで通りビシバシやっていこうと思います。
――将来、お子さんにも格闘技をやらせたいですか？
伊澤：女の子だったら、バチバチに格闘技をやらせます。男の子だったら、格闘技はダメージがあるのでレスリングをやってもらおうと思っています。
（12日／マリンメッセ福岡）
休憩時間に第1子妊娠とRIZINスーパーアトム級のベルト返上を発表した伊澤星花（28）が、プレスルームでメディアのインタビューに応じた。
【インタビュー動画】第1子妊娠の伊澤星花「次期王者候補は…」
伊澤は幼少期からレスリングや柔道で実績をあげ、東京学芸大学大学院に進学した2020年からMMAデビュー。プロ3戦目でDEEPのベルトを獲得し、21年大みそかにRIZIN初参戦し女王の浜崎朱加に2RTKOの番狂わせを起こすと、22年4月の再戦で王座奪取した。その後も圧倒的な強さで防衛を重ね、昨年大みそかにはRENAとの因縁の試合にも勝利。現在まで18戦無敗というパーフェクトレコードを誇る“絶対女王”として君臨してきた。
――まずは、おめでとうございます。今の率直な心境を教えてください。
伊澤：ありがとうございます。今は、毎日毎日自分のお腹の中で赤ちゃんが育っているのを、検診などを通して感じることができて、とても嬉しく、楽しく過ごしています。
――現在、ジムでの指導は？
伊澤：指導は行っていますが、今は私が口頭で伝えて、COROさんが実際の動きを対応してくれています。実は妊娠を大々的に発表していなかったので、中には「あいつサボってるな」と思っていた人もいたかもしれません（笑）。
――いつ頃の復帰を想定されていますか？
伊澤：出産予定が9月末頃なので、そこから自分の体と相談しながら、できるだけ早く戻っていきたいです
――妊娠が分かった時の気持ちは？
伊澤：今回は計画的に体外受精を行ったので、結果がわかるまでの2週間は本当にドキドキしていました。「できていますよ」と言われた時は「やった！」という感じでしたが、お医者さんからは「ここからいろんな壁があるから安心できない」と言われ、喜びと同時にずっと不安もありました。
――ベルトを返上されるというのは大きな決断でしたか？
伊澤：正直、ベルトを手放すのはすごく悔しいです。RIZIN側とは2、3回お話しさせていただき、「持ったままでもいいよ」という提案もいただいたのですが、自分から返上を申し出ました。
――なぜ、あえて返上を選んだのでしょうか？
伊澤：私がチャンピオンのまま相手を待つよりも、一度返上して「次に誰がチャンピオンになるのか」という話題を作った方が、女子格闘技全体がもっと盛り上がると思ったからです。悔しさはありますが、また戻ってきたら速攻で取り返そうと思っています（笑）。
――返上したベルトにふさわしい次期王者の有力候補は誰だと思いますか？
伊澤：現時点では、パク・シウ選手が一番有力かなと思っています。これからRIZINがワンマッチでタイトルマッチを組むのか、大晦日に向けてトーナメントをやるのか、どう盛り上げてくれるのか今から楽しみです。
―― 今後、指導者としての活動はどうしていく予定ですか？
伊澤：指導は休まず年中無休で続けていきます。今「伊澤星花チャレンジ」で一緒に練習している竹林エル選手など、あと一歩でRIZINに行けるレベルまで来ています。大みそかまでに彼女を育て上げて、彼女がベルトを獲るようなことがあれば、一番かっこいいなと思っています。
―― お母さんになることで、指導が優しくなってしまうことはありませんか？
伊澤：もともと私は母性にあふれているので（笑）、優しさの中で厳しさを出しつつ、これまで通りビシバシやっていこうと思います。
――将来、お子さんにも格闘技をやらせたいですか？
伊澤：女の子だったら、バチバチに格闘技をやらせます。男の子だったら、格闘技はダメージがあるのでレスリングをやってもらおうと思っています。