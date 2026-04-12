◇東京六大学野球春季リーグ戦 明大12―0東大（2026年4月12日 神宮）

東京六大学野球の春季リーグ戦は2回戦2試合が行われ、昨秋に続くリーグ2連覇を目指す明大は12―0で東大に大勝し、2連勝で勝ち点1とした。

今秋ドラフト候補の1番・岡田啓吾内野手（4年）が初回一挙4得点につながる右前打を放つなど2安打1打点1得点をマークした。

1番・岡田が明大打線の「目覚まし時計」になった。初回に右前打を放つと、後続が続いて計4安打4得点と打線が爆発した。初戦はわずか3得点で1点差を競り勝っただけに「2試合目で修正して1打席目から出られたのは大きかった。僕が出れば勢いづく。チームは僕が良くも、悪くも主導権を握っている」と胸を張った。

四球で出塁した2回は盗塁死し「盗塁、走塁の技術のところもアピールしていければ」と反省したが、大学球界No.1の快足として今秋ドラフト候補に挙がる。昨年12月の大学日本代表候補の強化合宿（松山）で行われた光電管計測の50メートル走では参加選手1位の5秒69をマーク。この日、ネット裏で視察したソフトバンク・宮田善久スカウトは「この足はいない。プロでもトップクラス」とストップウォッチを強く握りしめた。

史上最長を更新中の16年連続ドラフト指名継続の鍵を握る韋駄天は「いっぱい候補がいるので（17年連続は）出ると思います」と笑い、「あまり先は見すぎず一個、一個戦うことが僕たちにできること」と表情を引き締めた。（柳内 遼平）