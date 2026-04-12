女性ヘビーメタルバンド「NEMOPHILA」が11日、東京・恵比寿リキッドルームで、ハードロックバンド初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」を引っさげたNEMOPHILA 1st EP五臓−GOZO−Release Tour 2026「上弦」東京公演を行った。

同ツアー全国8都市で開催。東京公演はその7本目となり、セミファイナルライブとなった。

SEが流れると、むらたたむ（ドラム）、ハラグチサン（ベース）、葉月（ギター）、mayu（ボーカル）の順でステージに登場。

オープニングナンバーは、mayuのハイトーンと葉月のギターがタフにうねり上げる骨太なモダンメタル曲「鬼灯」。そこから、EPの1曲目収録曲「開花宣言」を続けた。ファンのコールは雄たけびと化し、拳が突き上げられる。初っぱなかハイテンションなステージの幕開けとなった。

「東京がホームタウンのNEMOPHILAです。セミファイナルSOLD OUTありがとうございます！」と感謝を示したmayuは「五臓ツアー1曲1曲かみしめてやります。楽しんでください！」と呼びかけた。

また、「五臓ツアーはみなさんの五臓に響くべくセトリも密に作りあげ、バックドロップも衣装もこだわりました」と続け、「そして、みなさんの力でこのツアーは出来上がっていると思っています。感謝してます！」と熱いメッセージを送った。

ただでさえハードな曲が多いNEMOPHILAだが、終盤は怒濤（どとう）の6曲連続パフォーマンスでファンを圧倒した。

硬派でありながらも華やかなステージ。メンバーそれぞれが音の輪郭を明確に放ち、その個性とスキルがさらにすごみを増す。この日は、それをさらに強烈に感じさせた。全19曲とMCを含めたその全てで、ファンの五臓を響かせた夜となった。